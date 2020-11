जन्मदिन पर शाहरुख का फैन के नाम स्पेशल मैसेज- लवरबॉय बनना है तो प्यार बांटो

बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान ने सोमवार को अपना 55वां जन्मदिन मनाया. ऐसे में शाहरुख के फैन्स से उनके लिए बधाईयों की झड़ी लगा दी थी. इसके साथ सोशल मीडिया पर तमाम स्टार्स ने भी शाहरुख खान को जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं दीं. दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, महेश बाबू, कपिल शर्मा, राजकुमार राव, करीना कपूर संग बॉलीवुड से लेकर साउथ के कई सेलेब्स ने शाहरुख को जन्मदिन विश किया था. अब बादशाह खान ने सभी को शुक्रिया कहा है.

शाहरुख खान ने फैन्स को कहा - आपको मिस कर रहा हूं

शाहरुख खान ने अपने फैन्स के लिए एक वीडियो ट्विटर पर जारी किया है. इस वीडियो में शाहरुख समन्दर किनारे पत्थरों पर बैठे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'सभी का शुक्रिया....आप सभी से जल्द दोबारा मिलने की उम्मीद कर रहा हूं. हमेशा प्यार.' वीडियो में शाहरुख कहते हैं, 'सभी को हेलो. सोशल मीडिया पर मुझे ढेरों बधाईयां देने वालो को शुक्रिया. आप लोग जितना प्यार दुनिया में फैला रहे हैं, खासकर SRK Universe, Team SRK FC, SRK Chennai FB, SRK Warriors, SRK Fan Association और बाकी फैनपेज. आप सब लोग जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. सभी प्यारे फैन्स लड़की और लड़के.'

Thank you all... hope to see you soon again. Stay safe... Love always! pic.twitter.com/oSw7qLP6bE