अश्लील है 'भाबीजी घर पर हैं' शो, होते हैं भद्दे जोक्स? आरोपों पर एक्टर ने दी सफाई

& टीवी का शो 'भाबीजी घर पर हैं' पिछले 10 सालों से घर बैठे दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. 'तारक मेहता' के बाद, लोग इस शो सबसे ज्यादा पसंद किया करते हैं. इसकी सफलता इतनी बड़ी है, कि अब इसपर एक फिल्म भी बनी है. लेकिन एक वर्ग है, जो इस शो पर कई सवाल भी उठाता है.

'भाबीजी घर पर हैं' शो के कंटेंट पर क्या बोले एक्टर?

'भाबीजी घर पर हैं' शो पर आरोप लगते हैं कि ये एक अश्लील शो है. इसमें कई डबल मीनिंग जोक्स का इस्तेमाल किया जाता है. अंगूरी भाभी के कई ऐसे डायलॉग है, जिसपर काफी बवाल खड़े हो चुके हैं. अब अपने शो पर उठ रहे सवालों पर तिवारी जी यानी एक्टर रोहिताश्व गौर ने चुप्पी तोड़ी है.

डिजिटल कमेंट्री से बातचीत के दौरान, रोहिताश्व से पूछा गया कि उनके शो पर अश्लील होने जैसे आरोप लगते हैं. इसपर वो क्या कहेंगे? तो एक्टर ने कहा, 'हमने एक कहानी की थी जो एक वर्ग को बहुत पसंद आई थी. वहीं, एक वर्ग ने उसकी खूब आलोचना भी की थी कि विभुति नारायण मिश्रा जो हैं एक ट्रिप्ल एक्स फिल्म बना रहे हैं.'

'उसे अलग नजरिए से देखेंगे तो वो बहुत मजेदार है, लेकिन एक वर्ग ने उसकी बहुत आलोचना की थी. तो हम लोगों ने काफी हद तक चीजों को कम करने की कोशिश की है और करते रहेंगी भी. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जो आजकल की जेन-जी क्राउड है, उसे कवर करने के लिए भी की जाती हैं. ये सच्चाई है.'

क्यों डबल मीनिंग जोक्स का होता है इस्तेमाल?

रोहिताश्व ने आगे 'धुरंधर' का उदाहरण देते हुए समझाया. उन्होंने कहा 'फिल्म में काफी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़े पर्दे पर मैंने पहली बार सुनी. इंडस्ट्री में काफी चीजें बदल रही हैं और समाज भी एक अलग राह की तरफ बढ़ रहा है. तो इससे जो मार्केट है, उसपर भी असर पड़ रहा है.'

रोहिताश्व गौर ने इसी बातचीत के दौरान 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म पर भी बात की. उन्होंने बताया कि सीरियल से बड़े पर्दे तक का सफर उनके मेकर्स ने तय किया था. एक्टर ने कहा कि ये फिल्म एक लाफ्टर राइड होने वाली है, जिसमें काफी सारी कॉमेडी होगी. शो के सभी आइकॉनिक किरदार भी इसमें नजर आएंगे. 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म 6 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

