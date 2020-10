'भाबीजी घर पर हैं' के 1400 एपिसोड पूरे, शो छोड़ चुकीं सौम्या को मिला खास सरप्राइज

देश में अगर पॉपुलर कॉमेडी शोज की बात आती है तो उसमें भाबी जी घर पर हैं का नाम जरूर होता है. शो ने जबरदस्त सफलता हासिल की है और पिछले 5 सालों से ये दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है. शो ने हाल ही में अपने 1400 एपिसोड पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर टीवी शो खुशियां मना रहा है और सेलिब्रेट भी कर रहा है. भले ही अब शो में सौम्या टंडन काम नहीं कर रही हैं मगर इस खास खुशी के मौके पर उन्हें भी शामिल किया गया है.

शो के प्रोड्यूसर्स ने सौम्या टंडन के लिए खास सरप्राइज भिजवाया. सौम्या के घर पर शो के पांच साल पूरे होने की खुशी में केक भिजवाया गया. सौम्या ने वीडियो के जरिए फैन्स संग इसकी खुशी जारी की और उन्हें इस बड़े मौके पर याद करने के लिए शुक्रिया भी कहा.

वीडियो में उन्होंने कहा कि- ये एक बड़ी उपलब्धि है. मैं इस शो के 1400 एपिसोड पूरा होने की खुशी में पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूं. ये तो बस एक शुरुआत है. अभी तो इस शो के ऐसे ही एक के बाद एक एपिसोड आते रहेंगे और दर्शकों को एंटरटेन करते रहेंगे. मेरी तरफ से शो को गुड विशेज.

Congratulations to the entire team of Bhabhiji Ghar Par Hain and @AndTVOfficial pic.twitter.com/5OqTtRNVgR