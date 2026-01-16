Bhabiji Ghar Par Hain Trailer: थिएटर में चार गुना होगा कॉमेडी का डोज, मजेदार है 'भाबीजी घर पर हैं' का ट्रेलर

& टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' अब जल्द थिएटर में भी एक नई कहानी के साथ आ रहा है. सीरियल में पहले कॉमेडी का डबल डोज देखने मिलता था. लेकिन अब फिल्म में वो भी दोगुना होने वाला है. हाल ही में इसका मजेदार ट्रेलर सामने आया है, जो थिएटर्स में एक फन राइड देने का वादा करती है.

'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म का ट्रेलर

'भाबीजी घर पर हैं' का ट्रेलर उसी अंदाज में शुरू हुआ, जिसने इसके सीरियल को घर-घर में पॉपुलर बनाया. डबल मीनिंग जोक्स के साथ तिवारी और विभूती का एक-दूसरे की बीवी के साथ फ्लर्ट करना और अंगूरी भाभी की अनोखी अंग्रेजी ने ट्रेलर को मजेदार बनाया. हालांकि इस बार कहानी कानपुर की गलियों में नहीं, बल्कि ऋषिकेश में शुरू होगी जिसमें और भी नए किरदार जुड़ेंगे.

रवि किशन और मुकेश तिवारी तिवारी-अंगूरी भाभी और विभूती-अनीता भाभी की जिंदगी में नया ट्विस्ट लेकर आएंगे. रवि किशन को अंगूरी भाभी, तो मुकेश तिवारी को अनीता भाभी पसंद आएंगी. दोनों उनसे शादी भी करना चाहेंगे. वहीं विभूति और तिवारी उस शादी को रोकने की कोशिश करेंगे. उनके साथ पुराने साथी यानी सक्सेना जी, टीका-टीलू और दरोगा हप्पू सिंह भी होंगे. वहीं फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर सितारे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और पॉपुलर एक्टर ब्रिजेंद्र काला भी दिखाई देंगे.

यहां देखें 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म का ट्रेलर:

ट्रेलर कॉमेडी और थोड़े डबल मीनिंग जोक्स से भरपूर है, जो 'भाबीजी घर पर हैं' सीरियल का ट्रेडमार्क स्टाइल है. इसमें कई सारे फनी सीन्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपको थिएटर में एक मजेदार एक्सपीरियंस दिलाने का वादा कर रहे हैं. इस फिल्म को देखने के लिए सीरियल के फैंस बड़े एक्साइटेड होंगे. 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म 6 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. इसे जी स्टूडियोज और सीरियल के प्रोड्यूसर संजय कोहली ने प्रोड्यूस किया है, और शशांक बाला ने डायरेक्ट किया है.

आखिरी बार अंगूरी भाभी बनकर लौटेंगी शुभांगी अत्रे?

फिल्म में एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे 'अंगूरी भाभी' का रोल प्ले करती नजर आएंगी. ये शायद आखिरी बार होगा जब फैंस उन्हें ये आइकॉनिक रोल प्ले करते देखेंगे. क्योंकि इस रोल में अब शिल्पा शिंदे की वापसी हो गई है, जिन्होंने इसे सबसे पहले प्ले किया था और आइकॉनिक बनाया था. जब शिल्पा शो छोड़कर गई थीं, तो शुभांगी ने ही पूरे किरदार को यादगार बनाए रखा था. 'भाबीजी घर पर हैं' का नया सीजन अब टीवी पर लौट चुका है, जिसमें शिल्पा शिंदे ही नजर आ रही हैं.

