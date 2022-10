कुमकुम के 'दादाजी' का निधन, दुर्लभ बीमारी से नहीं जीत पाए जंग, ली अंतिम सांस

Arun Bali Died: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक शॉकिंग और दुखद खबर सामने आई है. टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर अरुण बाली का निधन हो गया है. 79 साल के अरुण बाली ने मुंबई में अंतिम सांस ली. कहा जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार थे.

लंबे समय थे बीमार

अरुण बाली काफी वक्त से बीमार चल रहे थे. अरुण बाली की खराब तबीयत के चलते उन्हें कुछ महीने पहले अस्पताल में एडमिट कराया गया था. अरुण बाली Myasthenia Gravis नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे थे. Myasthenia Gravis एक ऑटोइम्यून रोग है. ये बीमारी नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर के कारण होती है.

Veteran actor Arun Bali passes away at the age of 79 years in Mumbai — ANI (@ANI) October 7, 2022

अरुण बाली इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार थे, जिनका जाना हर किसी को इमोशनल कर गया है. अरुण बाली के निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. कई सेलेब्स ने दिग्गज एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया है. अरुण बाली एक हंसमुख इंसान और कलाकार थे, जिनके ठीक होने की उम्मीद की जा रही थी. पर अफसोस वो अंत में जिंदगी की जंग हार गये.

सेलेब्स ने दी एक्टर को अंतिम विदाई-

Rest in peace #ArunBali saab ! — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) October 7, 2022

He had a very charming screen presence and voice full of warmth. May he rest in peace. 🙏🏼😔 #ArunBali https://t.co/YhOCX59E7W — Abhishek Pandey (@AbhiTalkies) October 7, 2022

Actor Arun Bali expired today morning at 4.30 am in Mumbai.

May God bless the departed soul.🙏🙏 💔 pic.twitter.com/UQ4eRIdNxx — Urban Asian (@UrbanAsian) October 7, 2022

जनवरी में दी थी दुर्लभ बीमारी की जानकारी

साल की शुरुआत में टीवी एक्ट्रेस नुपुर अलंकार ने एक इंटरव्यू में अरुण बाली के बीमार होने की जानकारी दी थी. उस वक्त नुपुर CINTAA की मेंबर भी थीं. नुपुर ने एक्टर पर बात करते हुए कहा था कि वो ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं. अपने साथी कलाकार की बिगड़ती हालत देख कर नुपुर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सलाह दी थी. इसके बाद अरुण बाली की बेटी ने भी उनकी बीमारी पर बात करते हुए बताया था कि उन्हें ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है.

सीरियल और फिल्मों में आये नजर

अरुण बाली ने 90 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी. उन्होंने 'राजू बन गया जेंटलमैन', 'खलनायक', 'फूल और अंगारे', 'आ गले लग जा', 'सत्या', 'हे राम', 'ओम जय जगदीश', 'केदारनाथ', 'लगे रहो मुन्ना भाई', '3 ईडियट्स', 'बर्फी', 'एयरलिफ्ट', 'बागी 2', 'पानीपत', 'केदारनाथ' और 'लाल सिंह चड्ढा' जैसी कई बड़ी फिल्मों का अहम हिस्सा रहे. फिल्म्स के अलावा वो टीवी शोज में भी एक्टिव थे.

अरुण बाली ने 'फिर वही तलाश', 'दिल दरिया', 'देख भाई देख', 'महाभारत कथा', 'शक्तिमान', 'कुमकुम', 'देवों के देव महादेव' और 'स्वाभिमान' जैसे शोज में भी काम किया है. पर असली लोकप्रियता उन्हें कुमकुम सीरियल से मिली. शो में उन्होंने कुमकुम यानी जूही परमार के दादाजी का रोल अदा किया था.

दुख की बात ये है कि आज ही अरुण बाली की फिल्म गुडबाय रिलीज हुई है और आज ही उन्होंने दुनिया को गुडबाय कह दिया.

#RIPArunBali