कोरोना की चपेट में अर्जुन बिजलानी की पत्नी, ये हैं मोहब्बतें एक्ट्रेस भी निकलीं पॉजिटिव

सीरियल नागिन के एक्टर अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा को कोरोना हो गया है. एक्टर ने ट्वीट कर इस बात की खबर दी है. उन्होंने लिखा- मेरी पत्नी कोविड 19 पॉजिटिव निकली हैं. मैं और मेरा परिवार 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन हो रहा है. मैं हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अपना टेस्ट करवा लें.

उन्होंने आगे लिखा- हम सभी हेल्दी और ठीक हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम ठीक ही रहेंगे. हमारे लिए दुआ कीजिये. अर्जुन बिजलानी की पत्नी के अलावा ये है मोहब्बतें की एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है.

Hey guys my wife has tested positive for COVID 19. Me and my family are self quarantined for the next 14 days. Request anyone who has come in contact with us to pl get tested .. we are healthy and fine and I hope we continue to be so . Keep us in yours prayers .