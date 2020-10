सुशांत के परिवार ने एक्टर की डेथ थ्योरी को बताया बकवास, AIIMS रिपोर्ट पर निशाना?

सुशांत सिंह राजपूत मामले में AIIMS की रिपोर्ट ने नाटकीय मोड़ ला दिया है. एक रिपोर्ट ने अब उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सुशांत का मर्डर हुआ था. लेकिन सुशांत सिंह रापजूत का परिवार अभी भी इस रिपोर्ट से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है. वकील के मुताबिक अभी सीबीआई की जांच जारी है, ऐसे में AIIMS रिपोर्ट को निर्णायक नहीं माना जा सकता.

सुशांत के परिवार का फूटा गु्ससा

अब सुशांत के परिवार की तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में सुशांत जबरदस्त वर्कआउट कर रहे हैं. वे खूब पसीना बहा रहे हैं. उस वीडियो के साथ परिवार ने लिखा है- आप खुद को मारने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते. इस समय सुशांत की मौत को लेकर घटिया थ्योरी वायरल की जा रही है. अब ये कौन सी थ्योरी की बात की जा रही है, ये अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं सुशांत का परिवार कहीं ना कहीं AIIMS की रिपोर्ट से सहमत नहीं है. उन्हें इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है.

You don’t work so hard to kill yourself. Ridiculous theory of #SSR doing so. pic.twitter.com/Ty9nkXS2jm