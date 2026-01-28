रियलिटी शो हारकर भी इंडस्ट्री में जमाई धाक, विनर्स से ज्यादा मशहूर हुए ये सिंगर्स

यूथ के फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह सुर्खियों में हैं. मंगलवार रात उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का ऐलान किया. फैंस मायूस हैं. लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली है कि वो म्यूजिक जारी रखेंगे. अरिजीत की आवाज यंगस्टर्स के लिए इमोशन से कम नहीं है. उनकी गिनती उन सिंगर्स में होती है, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में कदम रखा और शोहरत कमाई.

और पढ़ें

रियलिटी शो हाकर भी स्टार बने अरिजीत

उनके करियर की शुरुआत इतनी शानदार नहीं थी. वो रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' हारे थे. बावजूद इसके अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो इंडस्ट्री में छाए. सिंगिंग सेंसेशन अरिजीत ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत टीवी रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से की थी. ये 2005 की बात है. तब अरिजीत 18 साल के थे. लेकिन वो फिनाले के करीब पहुंचकर आउट हो गए थे.

छठी पोजिशन पर आकर वो एविक्ट हुए. अपनी आवाज के दम पर वो फैंस के बीच पॉपुलर हो चुके थे. उन्होंने भले ही शो नहीं जीता, लेकिन लोगों का दिल वो जीत चुके थे. काजी तौकीर और रुपरेखा बनर्जी ने फेम गुरुकुल जीता था. आज अरिजीत काजी और रुपरेखा से ज्यादा फेमस हैं. उनसे ज्यादा सफल करियर अरिजीत ने जिया है.

Advertisement

इंडस्ट्री में अरिजीत ऐसे पहले सिंगर नहीं हैं जिन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो हारने के बाद बुलंदियों को छुआ हो. इस लिस्ट में नेहा कक्कड़, विशाल मिश्रा जैसे कई और सिंगर्स के नाम शामिल हैं. जानते हैं उनके बारे में...

नेहा कक्कड़

नेहा कक्कड़ इंडस्ट्री की सेलिब्रेटेड सिंगर्स में से एक हैं. उनकी गिनती सबसे ज्यादा कमाई करने वाली प्लेबैक सिंगर्स में की जाती है. 2006 में इंडियन आइडल 2 से उन्होंने शोबिज में एंट्री की थी. तब वो महज 18 साल की थीं. अपनी बुलंद आवाज के दम पर वो शो में छाईं लेकिन जल्द ही एलिमिनेट हो गईं. शो से बिना ट्रॉफी के भले ही वो बाहर हो गई हों, लेकिन वक्त ऐसा पलटा कि सालों बाद नेहा इसी शो की जज बनकर लौटीं.

विशाल मिश्रा

कभी रियलिटी शो इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुए विशाल मिश्रा आज यूथ के फेवरेट सिंगर हैं. उनकी जर्नी इंस्पायरिंग है. इंडियन आइडल में वो दो बार गए, लेकिन शो नहीं जीत सके. लेकिन रिजेक्शन ने विशाल की हिम्मत नहीं तोड़ी. कबीर सिंह के गानों ने उनके करियर को माइलेज दी. इन दिनों वो फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने फिल्म का गाना 'संदेशे आते हैं' गाया है.

जुबिन नौटियाल

जुबिन नौटियाल को कौन नहीं जानता. रियलिटी शो X फैक्टर से उन्हें लाइमलाइट मिली. यहां वो शो के जज सोनू निगम को इंप्रेस करने से चूके. टॉप 25 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए थे. लेकिन आज जुबिन की प्लेलिस्ट में हिट सॉन्ग्स की भरमार है. उनकी रुहानी आवाज में गाए गए सॉन्ग जिंदगी कुछ तो बता, राता लंबिया, तुम ही आना, मेरी जिंदगी है तू.. फैंस के बीच हिट हैं.

Advertisement

मोनाली ठाकुर

मोनाली ठाकुर अपनी सोलफुल वॉइस के लिए जानी जाती हैं. वो भी कभी इंडियन आइडल का हिस्सा थीं. लेकिन शो नहीं जीत सकी थीं. फिनाले से पहले 9वीं रैंक पर वो आउट हुईं. लेकिन कहते हैं जब टैलेंट हो तो कोई आपको शाइन करने से नहीं रोक सकता. उन्होंने मोह मोह के धागे, सवार लूं जैसे हिट ट्रैक देकर इंडस्ट्री में खुद को साबित किया. 2015 में सॉन्ग मोह मोह के धागे के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता. सिंगिंग शो राइजिंग स्टार की जज बनीं.

मियांग चेंग

सिंगर, एक्टर मियांग चेंग ने इंडियन आइडल 3 में पार्टिसिपेट किया था. मियांग की यूनीक वॉयस ही नहीं बल्कि उनकी क्यूटनेस ने भी लोगों का दिल जीता था. वो ये शो हारे थे. लेकिन ये उनके करियर का अंत नहीं, शुरुआत थी. इंडियन आइडल की हार के बाद उन्होंने सिंगिंग के साथ दूसरे फील्ड में भी हाथ आजमाया. कई रियलिटी शोज होस्ट किए. आज वो एक्टर भी हैं. कई फिल्मों और वेब शोज में काम कर चुके हैं.

राहुल वैद्य

सिंगर राहुल वैद्य को आपने इंडियन आइडल सीजन 1 में देखा होगा. कमाल की सिगिंग के धनी राहुल सेकंड रनर अप रहे और अभिजीत सावंत शो जीते. शो हारने के बावजूद उनका फैंडम कम नहीं हुआ. राहुल अपने सोलो एल्बम निकालकर दर्शकों को बीच छाते रहे. आज वो इंडस्ट्री के नामी सिंगर्स में शुमार हैं. सिंगिंग के साथ रियलिटी शोज के किंग भी बने हैं. बिग बॉस और लाफ्टर शेफ जैसे शोज का हिस्सा रहे हैं.

---- समाप्त ----