हमले के बाद खौफ में अनुज सचदेवा, खुलेआम घूम रहा एक्टर का हमलावर, बोले- कोई गिरफ्तारी नहीं...

टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट आई थी. अनुज जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां एक शख्स ने उनके सिर पर रॉड से हमला किया. ये विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था जिसका वीडियो एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

हमले के बाद क्या बोले अनुज सचदेवा?

अनुज सचदेवा के साथ ये घटना संडे 14 दिसंबर की रात हुई थी. इसके बाद एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए बताया था कि उन्हें अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है. क्योंकि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. अब हिंदुस्तान टाइम्स को अनुज ने बताया है कि सारे सबूत होने के बावजूद, आरोपी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है.

अनुज ने कहा, 'ये घटना रविवार की देर रात को मेरे रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में हुई. शुरुआत में तो बहुत छोटी-सी बातचीत थी, लेकिन अचानक वो इतनी बढ़ गई कि मैंने सोचा भी नहीं था. बिना किसी बड़ी वजह के, दूसरा वाला रेजिडेंट गुस्से में आ गया और बिना कुछ कहे-सुने मुझे लोहे की रॉड से जोरदार हमला कर दिया.'

'उसने जो हमला किया, वो बहुत बेकार और खतरनाक था, मुझे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं सदमे में चला गया और कुछ कर ही नहीं पाया. ये बस एक पल का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये तो पूरी तरह से हिंसा थी जो और भी बुरी हो सकती थी. सबसे बुरी बात ये है कि ये सब मेरी अपनी सोसाइटी के अंदर हुआ, जिससे मुझे अब अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं होता.'

कितनी गंभीर है अनुज सचदेवा की चोट?

अनुज ने आगे अपनी चोट का हाल भी बताया. उन्होंने कहा, 'मुझे सिर पर एक जोरदार झटका लगा था, जिसकी वजह से मेरी बोलने में लड़खड़ाहट आ गई है, नजर धुंधली हो रही है और बार-बार उल्टी हो रही है. डॉक्टर्स सिर की चोट को लेकर काफी चिंता में हैं. उन्होंने सख्त आराम करने, दवाइयां लेने और करीबी निगरानी रखने की सलाह दी है. शारीरिक रूप से तो मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस चोट के बाद के असर बहुत डरावने हैं और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से बिगड़ गई है.'

हमलावर पर एक्शन होने पर क्या बोले अनुज?

अनुज बताते हैं कि उन्होंने पुलिस में हमलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. लेकिन सारे सबूतों के बावजूद उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया. एक्टर ने कहा, 'ये घटना होते ही मैंने तुरंत पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कर दी थी. सारे सबूत भी दे दिए थे जैसे हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग, एक गवाह का नाम और पता और वो CCTV कैमरे की जानकारी जिसने सारी घटना कैद की थी. लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.'

'इतने साफ सबूत, मीडिया कवरेज और लोगों का इतना गुस्सा होने के बावजूद, आरोपी अभी भी उसी बिल्डिंग में रह रहा है. पुलिस का इस तरह कुछ ना करना बहुत परेशान करने वाला है. इससे मुझे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस हो रहा है.' अनुज सचदेवा ने अंत में बताया कि उनके माता-पिता भी बेहद परेशान घूम रहे हैं. वो अपने बेटे को इस तरह परेशान होते नहीं देख पा रहे.

