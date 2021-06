अनिरुद्ध दवे ने 55 दिनों तक कोरोना से लड़ी जंग, आखिरकार मिली अस्पताल से छुट्टी, कहा शुक्रिया

सीरियल पटियाला बेब्स के एक्टर अनिरुद्ध दवे कोरोना वायरस से जंग जीत गए हैं. अनिरुद्ध ने 55 दिनों तक वायरस से लड़ाई करने के बाद अस्पताल से छुट्टी पा ली है. अब वह स्वस्थ हैं और घर लौट आए हैं. घर लौटने से पहले अनिरुद्ध दवे अपने डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले.

अस्पताल से अनिरुद्ध को मिली छुट्टी

अनिरुद्ध दवे ने ट्विटर पर अपनी तस्वीर शेयर की है. अनिरुद्ध भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती थे. इस अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने स्टाफ के साथ तस्वीरें खिंचावाई और उन्हें धन्यवाद कहा. अनिरुद्ध दवे के ठीक हो जाने के बाद अस्पताल के स्टाफ में भी खुशी देखने को मिली. अनिरुद्ध ने ट्वीट कर बताया कि अब वह खुद की सांस ले रहे हैं और जिंदगी आगे जीने के लिए तैयार हैं.

Such emotional moment after 55 days iam discharged from chirayu hospital.. feeling loved. sabka shukriya..oxygen nahin.. ab khudki saans le raha hoon. zindagi aa raha hoon main... #gratitude pic.twitter.com/FfVyzZ8C76