गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन से टूटा रिश्ता? मिस्ट्री गर्ल संग दिखे अली गोनी, चीटिंग के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

टीवी एक्टर अली गोनी इंटरनेट पर हॉट टॉपिक बने हुए हैं. बीते दिनों उन्हें बांद्रा के रेस्टोरेंट के बाहर मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया था. बस फिर क्या था, पैप्स ने दोनों को कवर किया. सोशल मीडिया पर यूजर्स एक्टिव हुए और पूछने लगे कि अली के साथ ये मिस्ट्री गर्ल कौन है. किसी ने ये तक पूछा- क्या अली ने जैस्मिन भसीन को धोखा दे दिया है. विवाद आगे बढ़ता इससे पहले अली ने इस पर रिएक्ट कर दिया है.

अली ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल, अली को मिस्ट्री गर्ल के साथ बांद्रा के रेस्टोरेंट के बाहर देखकर पैप्स ने कैप्चर किया था. दोनों ने कैमरा के लिए पोज भी दिए थे. जैस्मिन उनके साथ नहीं थीं. वो कश्मीर में हॉलिडे पर हैं. अली और मिस्ट्री गर्ल का वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हुआ. दोनों को यूं साथ में चहकते हुए देख यूजर्स ने कमेंट कर लिखा- अली की नई गर्लफ्रेंड. किसी ने लिखा- भाई ये कौन है अब.

अली ने मिस्ट्री गर्ल की पहचान का खुलासा करते हुए इंस्टा स्टोरी पर लिखा- अरे भाभी है मेरी. मिस्ट्री नहीं. गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन ने भी अली की मिस्ट्री गर्ल पर बोलते हुए लिखा- मेरी फेवरेट और बेस्ट गर्ल. इस बार तुमसे मिलना नहीं हो पाया. ये हमारी सबसे प्यारी भाभी है, इसलिए आप लोग शांत रहो, इनपर अपना प्यार लुटाओ. जैस्मिन और अली ने अपनी पोस्ट से साफ कर दिया कि वो दोनों साथ हैं. उनके बीच कोई मिस्ट्री गर्ल नहीं आई है.

जैस्मिन की पोस्ट

अली और जैस्मिन का रिश्ता सालों पुराना है. वे अच्छे दोस्त से कपल बने, बिग बॉस 14 में उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ था. 2025 में 5 साल डेट करने के बाद कपल ने लिव इन में रहने का फैसला किया. उन्होंने अपने सपनों का घर ढूंढ़ने में 6 महीने का समय लिया. अली ने जैस्मिन संग रहने के फैसले को लाइफ का बड़ा डिसीजन कहा. दोनों की पहली मुलाकात 2018 में मुंबई में हुई थी. उन्होंने साथ में खतरों के खिलाड़ी 9 भी किया था. अलग-अलग धर्म से होना कभी उनके रिश्ते के लिए रोड़ा नहीं बना.

