कपिल शर्मा शो में 'दादी' बनकर मिला फेम, अब 'बिग बॉस' में राजनीति करेंगे अली असगर, बढ़ाएंगे शो की TRP?

'बिग बॉस 19' जल्द ही दस्तक देने जा रहा है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो टीवी एक्टर अली असगर को शो के लिए अप्रोच किया गया है. उन्हें तगड़ी फीस भी ऑफर की जा रही है. उनका नाम सामने आने के बाद से फैंस सुपर एक्साइटेड हैं.

अली असगर को बिग बॉस-19 के लिए किया गया अप्रोच (Photo: Instagram @kingaliasgar)
अली असगर को बिग बॉस-19 के लिए किया गया अप्रोच (Photo: Instagram @kingaliasgar)

Bigg Boss 19: बस चंद दिन का इंतजार...और फिर इंडिया का सबसे बड़ा और हिट रियलिटी शो 'बिग बॉस-19' टीवी पर दस्तक देने जा रहा है. 24 अगस्त को शो का ग्रैंड प्रीमियर है. कई बड़े सितारों के नाम शो में शामिल होने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अब ऐसी चर्चा है कि कपिल शर्मा शो में 'दादी' बनकर छाने वाले अली असगर 'बिग बॉस 19' शामिल हो सकते हैं. 

बिग बॉस 19 में दिखेंगे अली?

अली असगर टीवी की दुनिया का बड़ा नाम हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस-19 में उन्हें शामिल करने के लिए मेकर्स तगड़ी कोशिश कर रहे हैं. बिग बॉस के इनसाइडर पेज biggboss.tazakhabar के मुताबिक, अली असगर को मेकर्स ने बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया है.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अली को शो का हिस्सा बनाने के लिए मेकर्स उन्हें मोटी रकम दे रहे हैं. अगर सबकुछ ठीक रहा तो अली इस साल शो का हिस्सा बन सकते हैं. हालांकि, मेकर्स या एक्टर की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है. 

अली को कपिल के शो से मिली खास पहचान

अली असगर की बात करें तो वो कई शोज में अपनी धमाकेदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत चुके हैं. मगर उनके करियर को सबसे ऊंची उड़ान 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' शो में कप्पू शर्मा की 'दादी'  बनकर मिली. उनके किरदार को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला. 

शो की कैसे TRP बढ़ा सकते हैं अली?

अली असगर की कॉमिक टाइमिंग बेमिसाल है. अगर वो बिग बॉस में शामिल होते हैं तो शो में अपने मजाकिया अंदाज और कॉमेडी से चार चांद लगा सकते हैं. अली के शो में आने से बिग बॉस को एक नया ऑडियंस बेस मिल सकता है. उनका मस्तीभरा अंदाज लोगों को अट्रैक्ट करेगा. शो की टीआरपी को भी बूस्ट मिल सकता है. यही वजह है कि मेकर्स अली को शो में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. अब ये देखने वाली बात होगी कि अली बिग बॉस का हिस्सा बनते हैं या नहीं. 

बिग बॉस-19 में दिखेगी राजनीति

'बिग बॉस 19' की बात करें तो शो 24 अगस्त से शुरू हो रहा है. शो की थीम इस बार राजनीति पर बेस्ड होगी. घरवालों की सरकार चलेगी. शो से जुड़े सभी छोटे-बड़े फैसले घरवाले ही लेंगे. शो का प्रोमो रिलीज हो चुका है. हालांकि, कंटेस्टेंट्स के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. 

...तो आप कितना एक्साइटेड हैं 'बिग बॉस 19' के लिए?

---- समाप्त ----
