'क्योंकि...' से मिला फेम, करियर के पीक पर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, 9 साल कहां गायब थे आकाशदीप सहगल?

एक्टर आकाशदीप सहगल ने 9 साल के लंबे गैप के बाद टीवी इंडस्ट्री में वापसी की है. एक इंटरव्यू में आकाशदीप में टीवी की दुनिया से गायब होने और मां को खोने को लेकर बात की. नागिन 7 से कमबैक पर वो काफी खुश हैं.

नागिन 7 में विलेन बने आकाशदीप सहगल (Photo: Instagram @akashdeep_saigal)
नागिन 7 में विलेन बने आकाशदीप सहगल (Photo: Instagram @akashdeep_saigal)

एक्टर आकाशदीप सहगल ने 9 साल के लंबे गैप के बाद इंडस्ट्री में वापसी की है. इन दिनों वो नागिन 7 में नजर आ रहे हैं. कभी उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी विरानी के बेटे का रोल प्ले कर लाइमलाइट लूटी थी. फेमस होने के बाद वो बिग बॉस का हिस्सा बने. लेकिन फिर अचानक से करियर के पीक पर वो गायब हो गए थे.

आकाशदीप ने क्यों लिया था ब्रेक?
ईटाइम्स संग बातचीत में आकाशदीप ने शोबिज से अचानक दूरी बनाने की वजह का खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि मां के गुजर जाने के बाद उनकी लाइफ में काफी बदलाव आए. वो कहते हैं- मैं अपनी मां के साथ खास बॉन्ड शेयर करता था. मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूं. जब उनका निधन हुआ. मेरे लिए सब बदल गया था. मेरी मां ने अपनी जिंदगी के 75 साल पूरे जोश के साथ जिए थे. मैंने उनके अंतिम दिनों में उनका अलग रूप देखा था. मेरी मां जिंदादिल, मजबूत और शेरनी थीं. लेकिन एक समय आता है आप कमजोर पड़ जाते हो. तब भी वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती थीं. वो मुझे खुद से दूर भेजती थीं क्योंकि मां नहीं चाहती थीं मैं उन्हें उस हाल में देखूं. उनकी मौत के बाद मैंने रुकने का सोचा. मुझे ब्रेक की जरूरत थी, खुद के लिए, खुद में झांकने के लिए. इस फेज में मैं खुद को और बेहतर समझ पाया.

''तब मैं एकसाथ 3-4 शो कर रहा था. एकता ने मुझे पूछा था- क्या मैं सच में टीवी से दूर होना चाहता हूं? मैंने उन्हें बताया था कि मैं टीवी से ब्रेक चाहता हूं. ये सोच समझकर लिया गया फैसला था. लेकिन मेरा कर्म और मेरा धर्म यही है (एक्टिंग), मुझे बेस्ट देना है. इसलिए आज मैं शोबिज में फिर लौट आया हूं. मैं यहां पैसे कमाने या अपने करियर को रीस्टार्ट करने नहीं आया हूं. ये कभी मेरा इरादा नहीं था. ये बस इतना है कि एकता कपूर और मेरे बीच में एक जुड़ाव था, मैंने उस फ्लो में बहने की सोची. मैं लाइफ में दूसरी चीजें भी कर रहा हूं. मेरे साथ सभी चीजें नेचुरली हो रही हैं, मैं किसी मौके को नहीं खोज रहा हूं. ''

एक्टर को लगता है नागिन 7 उनके टीवी पर वापस लौटने के लिए एकदम सही प्रोजेक्ट है. वो हर रोल को प्ले करना एंजॉय करते हैं. आकाशदीप कहते हैं- मुझे कभी हीरो या विलेन बनने का लालच नहीं रहा. मैं हर तरह के रोल के लिए ओपन हूं. अगर मैं किसी किरदार के साथ न्याय कर पाऊं या उसे लेकर स्क्रीन पर मैजिक क्रिएट कर पाऊं, तो ऐसा रोल मुझे एक्साइट करता है. अभी मैं नागिन 7 को अपना 100 फीसदी दे रहा हूं. भविष्य को लेकर मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूं.
 

---- समाप्त ----
