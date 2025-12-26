'धुरंधर' के गाने पर नाचीं 'अनुपमा' की बूढ़ी मां, कायल हुए आदित्य धर, किया रिएक्ट

अदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का जादू कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस बार स्पॉटलाइट बिग स्क्रीन से हटकर एक खुशहाल फैमिली मोमेंट पर आ गई है. असल में हुआ ये कि अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी. वीडियो में उनकी बूढ़ी मां और भाई धुरंधर के सुपरहिट गाने शरारत पर ठुमके लगा रहे थे. देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिस पर आदित्य धर का रिएक्शन सामने आया है.

रुपाली गांगुली की मां का डांस वायरल

वीडियो में रुपाली गांगुली की मम्मी और भाई धुरंधर के गाने शरारत पर बेफ्रिक होकर डांस कर रहे थे. ये जो छोटा-सा फैमिली क्लिप था, वो जल्द ही वायरल हो गया. रील पर बड़े-बड़े फिल्म-टीवी स्टार्स कमेंट करने लगे. रुपाली की मम्मी ने शो चुरा लिया. उनकी मां के डांस मूव्स और कॉन्फिडेंस देखकर लगा कि रिदम और खुशी की कोई उम्र नहीं होती.

वीडियो पर डायरेक्टर अमर कौशिक ने एक्साइटमेंट में लिखा, सुंदर है ये, बेस्ट है ये तो है. और फिर मजाक में बोले, अब तुम्हें पता चल गया ना कि हमारी अगली फिल्म में कौन आ रही है. कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान ने अपनी स्पेशल स्टाइल में पूछा, क्या वो बाहर के कोरियोग्राफर्स के साथ काम करेंगी?.

आदित्य धर ने किया कमेंट

रुपाली गांगुली के वीडियो पर सबसे बड़ा कमेंट तो अदित्य धर का आया. धुरंधर के डायरेक्टर ने लिखा, बेस्ट बेस्ट बेस्ट. इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी बनाई. आदित्य धर का कमेंट देखकर रुपाली अपने इमोशन्स नहीं रोक पाईं और उन्होंने लिखा कि मम्मी रॉकस्टार और हार्ट इमोजी बनाई. क्रिस्टल डीसूजा और राइटर ताहिरा कश्यप ने रॉकस्टार लिखकर एक्ट्रेस की मां का हौसला बढ़ाया. रणवीर सिंह लिखते हैं कि हाहाहा सुपर. गौहर खान ने लिखा कि मैं ्अपने 80s में ऐसे ही रहना चाहती हूं.

सिंपल फैमिली डांस अब कॉन्फिडेंस और ओरिजिनलिटी का सेलिब्रेशन बन गया है. ये याद दिलाता है कि वायरल मोमेंट्स के लिए हमेशा फिल्टर्स, कोरियोग्राफी या प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती. बस दिल से नाचो और बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी.

