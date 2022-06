Hina Khan Tweet: 'दायरे में रहो...', ट्रोलर्स पर भड़कीं हिना खान, लगाई क्लास

टीवी एक्ट्रेस हिना खान जितनी एक्टिव रहती हैं उनके चर्चे भी उतने ही होते रहते हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया हो या सैर-सपाटा, कहीं ना कहीं स्पॉट हो ही जाती हैं. अपनी लाइफ को फुल-ऑन एंजॉय करती नजर आती हैं. हिना खान उन एक्ट्रेसेज में से एक हैं जो अपनी राय बेबाकी से रखना जानती हैं. कुछ सही ना लगे तो कह देना जरूरी समझती हैं. हिना खान ने हाल ही में ट्रोलर्स की फटकार लगाते एक ट्वीट किया. हिना ने ऐसा क्यों किया ये तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन हर किसी को अपने दायरे में रहने की सलाह जरूर दे डाली.

हिना खान ने लगाई ट्रोलर्स की क्लास

हिना ने ट्वीट कर सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई. एक्ट्रेस ने ट्वीट कर समझाया कि हर किसी को अपने मेनटल पीस का ध्यान रखना चाहिए. आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिना को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, ये तो एक्ट्रेस ने नहीं बताया लेकिन सबको अपने दायरे में रहने की सलाह जरूर दी.

हिना खान ने अपने ट्वीट में लिखा- 'असंवेदनशील, असभ्य, अपमानजनक लोग किसी ना किसी तरह से आपके जीवन में आते ही रहते हैं. वो जबरदस्ती आपके काम में अपनी टांग अड़ाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे आपकी मन की शांति भंग होती है. तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना दायरा सेट करो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो इस दायरे को तोड़ना पसंद करते हैं. अपने मन की शांति की खुद रक्षा करो.'

Insensitive, rude, disrespectful people come in all forms and don’t know boundaries.. They are intrusive in your business and will say anything to hurt you..So my dear, set boundaries and get rid of those who cross the line..Boundaries protect your mental health you see 🤗 #Peace