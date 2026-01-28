कॉमेडियन जाकिर खान ने कॉमेडी से लिया ब्रेक, बड़ी बीमारी का कर रहे सामना? बोले- मैंने अपना शरीर खराब किया

स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान की पिछले हफ्ते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इसमें उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा था कि वो कॉमेडी से ब्रेक ले रहे हैं. जाकिर का कहना था कि अब वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं. यह खबर इंटरनेट पर तेजी से फैली और उनके फैंस निराश हो गए थे. जाकिर का ये अचानक लिया फैसला हर किसी के लिए शॉकिंग था. मगर इस फैसले का हिंट उन्होंने पहले ही दे दिया था. जाकिर खान ने कॉमेडी से ब्रेक का जिक्र सबसे पहले सितंबर 2025 में किया था.

जाकिर ने खुद की सेहत खराब?

गल्फ न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कॉमेडियन ने ब्रेक के पीछे के कारणों के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया, जिनमें से कुछ जेनेटिक हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है. मेरे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो एक खास उम्र के बाद सामने आती हैं. इसके अलावा मैंने खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है. केवल दो घंटे सोकर, फिर हजारों लोगों से मिलने चला जाता हूं. क्योंकि जैसे ही आप किसी शहर में लैंड करते हैं, तुरंत लोगों से मिलना शुरू हो जाता है.'

जाकिर ने आगे समझाया कि वे अपने परिवार में पहली पीढ़ी हैं जिन्हें इतने बड़े स्तर पर सफलता मिली है. इसलिए अब उन्हें न सिर्फ खुद के प्रति, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जिम्मेदारी महसूस होती है कि उनके लिए 'कुछ पुल बनाएं'. इस जिम्मेदारी की भावना ने उन्हें लगभग एक दशक तक काम को सबसे ऊपर रखने पर मजबूर किया, जिसका अब उनके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है.

कॉमेडियन ने कहा, 'जब आप दस साल तक लगातार एक्सीलरेटर पर पैर रखे रखते हैं, तो शरीर को नुकसान पहुंचना तय है. मैंने पहले सोचा था कि काम के साथ-साथ सेहत भी मैनेज कर लूंगा. लेकिन पिछले साल जब हम अमेरिका में थे, तब मुझे एहसास हुआ कि दोनों साथ नहीं हो पाएंगे. तब मैंने यह फैसला लिया.'

2030 में वापसी करेंगे जाकिर खान?

जाकिर खान ने उस वायरल क्लिप का जिक्र भी किया, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वे स्टैंड-अप से 2030 तक दूर रहेंगे. उन्होंने साफ किया, 'वो मैंने खासतौर पर हैदराबाद के लिए कहा था. जब मैं ब्रेक लूंगा और फिर काम शुरू करूंगा, तो हैदराबाद वापस आने में समय लगेगा. लेकिन ब्रेक इतना लंबा नहीं होगा.' कॉमेडी के प्रति अपनी गहरी मोहब्बत पर जोर देते हुए जाकिर ने कहा, 'मैं जितना हो सके उतना हेल्दी रहने की कोशिश करूंगा. मैं इस पर काम करूंगा. मुझे स्टैंड-अप से बहुत प्यार है, और मैं 80 साल की उम्र में भी इसे करना चाहता हूं. और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है.'

पिछले साल जाकिर खान ने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था कि वे एक साल से ज्यादा समय से बीमार महसूस कर रहे थे, लेकिन काम जारी रखा क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि यह जरूरी है. उन्होंने खुलकर माना था कि उनकी डिमांडिंग लाइफस्टाइल, लगभग एक दशक तक लगातार टूरिंग, दिन में दो-तीन शो, बिना नींद की रातें, सुबह की जल्दी उड़ानें और अनियमित खाना-पीना, उनकी सेहत पर गहरा असर डाल रहा है.

वायरल पोस्ट में कॉमेडियन ने क्या कहा था?

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, 'मैं पिछले दस साल से टूर कर रहा हूं. हालांकि मुझे आप सबका बहुत प्यार और स्नेह मिला है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं. लेकिन इतनी ज्यादा टूरिंग अच्छी या हेल्दी नहीं है. हर मिलने वाले को खुश करने की कोशिश, दिन में दो-तीन शो, नींद न आने वाली रातें, सुबह की जल्दी फ्लाइट्स, और खाने का कोई फिक्स टाइमटेबल नहीं. मैं एक साल से बीमार हूं, लेकिन उस समय काम करना जरूरी लगा.'

उन्होंने आगे लिखा था, 'मुझे स्टेज पर होना बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा. मैं नहीं लेना चाहता था, और मैं इसे एक साल से इग्नोर कर रहा था. लेकिन अब लगता है कि देर होने से पहले ब्रेक ले लूं. इसलिए इस बार इंडिया टूर कुछ ही शहरों तक सीमित रहेगा. मैं और शो नहीं जोड़ पाऊंगा. इस स्पेशल को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लंबा ब्रेक लेने की सलाह दी गई है.'

