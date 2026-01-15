scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10 साल में दीं 9 हिट फिल्में, मकर संक्रांति पर बॉक्स ऑफिस का किंग है ये डायरेक्टर

बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार्स त्योहारों पर अपनी फिल्में रिलीज कर बड़ी कमाई करते हैं. अनिल रविपुड़ी, जो तेलुगू सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर हैं, ने पिछले 11 सालों में 9 हिट फिल्में दी हैं. यकीन करना मुश्किल है कि उन्होंने कम बजट की मूवीज से करोड़ों में कमाई की है.

Advertisement
X
कौन हैं अनिल रविपुड़ी? (PHOTO: Instagram @anilravipudi)
कौन हैं अनिल रविपुड़ी? (PHOTO: Instagram @anilravipudi)

बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ज्यादातर ईद, दीवाली, होली, और क्रिसमस के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं. त्योहारों पर रिलीज होने वाली मूवीज बंपर कमाई भी करती हैं. यानी ईद, दीवाली पर रिलीज होने वाली मूवीज स्टार्स के लिए लकी साबित होती हैं. ठीक इसी तरह साउथ फिल्मों के डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी के लिए मकर संक्रांति का त्योहार बहुत लकी साबित होता है. जानते हैं कि कौन हैं अनिल रविपुड़ी, जिन्होंने पिछले 11 साल में करीब 9 हिट मूवीज दी हैं. 

हिट की गारंटी देते हैं अनिल रविपुड़ी
12 जनवरी को अनिल रविपुड़ी की फिल्म मन शंकर वरप्रसाद गारू थिएटर रिलीज हुई. चिरंजीवी फिल्म में लीड रोल में हैं. फिल्म रिलीज हुए अभी महज दो दिन हुए हैं और ये बंपर कमाई कर रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 9.35 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसने करीब 32 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 18.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दो दिनों में वर्ल्ड वाइड करीब 100 करोड़ का कलेक्शन जुटा लिया है. 

पिछले साल भी उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर एक मूवी रिलीज की थी, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था. इस फिल्म का टाइटल संक्रांतिकी वस्तुनाम था. फिल्म में वेंकटेश लीड रोल में थे. यकीन करना मुश्किल है कि 50 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म ने 250 करोड़ की कमाई की थी. 

Advertisement

कौन हैं अनिल रविपुड़ी?
अनिल रविपुड़ी तेलुगू सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर हैं. अनिल को एक्शन और कॉमेडी फिल्मों का एक्सपर्ट माना जाता है. उन्होंने B.Tech के बाद बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया. वो अपने चाचा पी.ए. अरुण प्रसाद के सहायक निर्देशक बने. अनिल, मसाला और आगडू जैसी मूवीज की कहानी लिख चुके हैं. करियर के शुरूआत में उन्होंने शंखम, कंदिरेगा जैसी मूवीज के लिए डायलॉग लिखे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Jana Nayagan poster
थलपति विजय की 'जन नायगन' की बढ़ीं मुश्किलें, SC ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार
Parasakthi film controversy explained
क्या है शिवकार्तिकेयन की 'पराशक्ति' फिल्म पर गहराया विवाद? कैंसिल शोज, कमाई धड़ाम
vijay thalapathy last movie jan nayagan
मुश्किल में थलपति विजय की फिल्म 'जन नायगन', इस दिन कोर्ट करेगा फैसला
yash in toxic teaser
'टॉक्सिक' में इंटीमेट हुए यश, विवाद के बीच वायरल हुआ वीडियो, बोले- मां-बाप के सामने...
Who is Natalie Burn yash Toxic
विवाद में यश की 'टॉक्सिक', इंटीमेट सीन पर महिला आयोग की आपत्ति, टीजर हटाने की मांग

इसे डायरेक्टर की मेहनत, टैलेंट और लगन कहेंगे, जो वो पिछले 11 साल में 9 हिट मूवीज दे चुके हैं. इनमें सुप्रीम (2016), राजा द ग्रेट (2017), एफ2: फन एंड फ्रस्ट्रेशन (2019), सरिलरु नीकेवरु (2020) और भगवंत केसरी (2023) जैसी तमाम मूवीज शामिल हैं. एफ2 को भारत के 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था. अनिल का कहना है कि वो अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement