मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस Daljeet Kaur का 69 की उम्र में निधन, 1 साल से थीं कोमा में

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आ रही है. दिग्गज पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर का निधन हो गया है. 69 साल की उम्र में दलजीत कौर ने अंतिम सांस ली. कई सपुर डुपर फिल्में देने वाली दलजीत का पंजाबी सिनेमा में अहम योगदान रहा है. एक्ट्रेस के निधन से फैंस शोक में हैं. पंजाबी सिनेमा में गमगीन माहौल है.

पंजाबी एक्ट्रेस का निधन

दलजीत का निधन गुरुवार, 17 नवंबर को लुधियाना में उनके कजिन के घर पर हुआ. एक्ट्रेस के कजिन हरिंदर सिंह खंगुरा के मुताबिक, 69 साल की दलजीत पिछले 3 सालों से ब्रेन ट्यूमर से जंग लड़ रही थीं. पिछले 1 साल से दलजीत डीप कोमा में थीं. एक्ट्रेस का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. दलजीत कौर पंजाबी सिनेमा की शान थीं. उनकी हिट फिल्मों में मामला गड़बड़ है, पटोला, सईदा जोगन, सरपंच, सैदा जोगन, की बनू दुनिया दा, पुत जट्टां दे शामिल हैं.

सिंगर मीका सिंह ने दलजीत कौर के निधन पर दुख जताया है. मीका ने ट्वीट कर लिखा- एक खूबसूरत एक्ट्रेस, पंजाब की लेजेंड दलजीत कौर अब हमारे बीच नहीं रहीं. उनकी आत्मा को शांति मिले.

The beautiful Actress, Legend of Punjab #Daljeetkaur has sadly left us with her beautiful memories. May god bless her soul and she rest in eternal peace. 🙏🏼 pic.twitter.com/ZgOkv2rV3Z