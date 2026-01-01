नए साल पर अर्जुन बिजलानी के घर पसरा मातम, ससुर का हुआ निधन

नए साल के मौके पर टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है. टीवी के फेमस एक्टर अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया. इस घटना के बाद बिजलानी परिवार और उनकी करीबी दोस्त काफी दुखी हो गए.

बता दें कि राकेश चंद्र स्वामी, अर्जुन की पत्नी नेहा स्वामी के पिता थे. काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे. बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. अर्जुन इस समय परिवार के साथ खड़े हैं और अपनी पत्नी को इस दुख से संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

अचानक बिगड़ी तबीयत

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्जुन और नेहा के परिवार के एक सदस्य ने कहा, 'वह बिल्कुल ठीक थे, डिनर करने वाले थे कि अचानक उन्हें स्ट्रोक आया और उन्हें तुरंत बेलेव्यू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि नेहा और अर्जुन फ्लाइट से जाने से पहले परिवार से मिले थे. यह एक अचानक लगा झटका था, और हम सभी अभी भी इस स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.'

ट्रिप से अचानक लौटना पड़ा

वहीं रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अर्जुन अपने ससुर के बहुत करीब थे क्योंकि उनके अपने पिता का निधन काफी पहले हो गया था. जब ये दुखद घटना घटी अर्जुन और नेहा नए साल की छुट्टियों के लिए दुबई में थे, लेकिन खबरों के मुताबिक, उन्हें अपनी ट्रिप छोड़ मंगलवार को इस मुश्किल समय में अपने परिवार के साथ रहने के लिए तुरंत मुंबई लौटना पड़ा.

वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो राइज़ एंड फॉल में दिखे थे, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरुष भोला और रियलिटी टीवी स्टार अरबाज़ पटेल को हराकर जीता था. एक्टर ने ट्रॉफी के साथ-साथ 28 लाख रुपये की प्राइज मनी भी जीती थी. हाल ही में उन्होंने अब लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 की शूटिंग शुरू की है.

