Tokyo Olympics 2020: नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड, अजय-सनी देओल समेत सेलेब्स ने यूं दी बधाई

टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और इसी बीच भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है. भाला थ्रो प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेल दिखाया है और गोल्ड मेडल जीत लिया है. उनकी इस जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है. भारत ने अब तक विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 6 पदक जीते थे. इसमें से 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे. मगर सभी को इंतजार था इस बार के पहले गोल्ड का. भले ही ये देर से आया मगर उतनी ही ज्यादा खुशियां देशवासियों के लिए लेकर आया है. बॉलीवुड स्टार्स भी इस मौके पर बहुत खुश हैं और नीरज को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

बॉलीवुड ने दी बधाई

हर तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई मिल रही है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी नीरज को बधाइयां मिल रही हैं. शहनाज गिल, स्वरा भास्कर, मधुर भंडारकर, अजय देवगन, रोनी स्क्रूवाला, चित्रांगदा सिंह और सनी देओल समेत स्टार्स इस मौके पर नीरज को कॉन्ग्रेचुलेट करते नजर आ रहे हैं.

What a historic moment. Splendid Golden throw #NeerajChopra. Congratulations on your amazing achievement. India is super proud of you 🇮🇳 👏👏👏#Gold #Tokyo2020 pic.twitter.com/kVzJdv9wmk — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) August 7, 2021

Congratulations Neeraj Chopra on your win at the Tokyo Olympics. More power to you! You’ve made your parents & India 🇮🇳 proud. Can’t tell you how happy I am. This is awesome 👏#NeerajChopra #TokyoOlympics pic.twitter.com/mx45Otodwo — Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 7, 2021

Take a bow #NeerajChopra

What an outstanding performance

India is proud of you#Olympics #IndiaAtTokyo2020#Gold — Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 7, 2021

It’s a gold 🥇Heartiest congratulations #NeerajChopra on creating history! 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 — Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) August 7, 2021

सनी-अजय देवगन ने किया विश

फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने नीरज को गोल्ड मेडल मिलने पर बधाई दी. फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने लिखा- क्या ऐतिहासिक क्षण हैं. #NeerajChopra का स्प्लेंडिड गोल्डन थ्रो. इस शानदार उपलब्धि के लिए आपको बधाई. भारत को आप पर गर्व है. #Gold #Tokyo2020. शहनाज गिल ने लिखा- कॉन्ग्रचुलेशन्स नीरज. आपके साथ 1.3 बिलियन देशवासियों की दुआएं हैं.

एक्टर अजय देवगन ने ट्विटर पर नीरज की फोटो शेयर करते हुए लिखा- टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बधाई हो नीरज. आप और तरक्की करो. आपने अपने पैरेंट्स और देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है. मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूं. ये लाजवाब है.

#NeerajChopra brings home the GOLD! 🥇🥳 🎉🥳

A day to remember in India's history of Athletics! You make us so proud our champion! #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/gd48hjVwpQ — Chitrangda Singh (@IChitrangda) August 7, 2021

23 साल की उम्र में दिलाया गोल्ड

बता दें कि पानिपत में जन्में नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं. नीरज चोपड़ा महज 23 साल के हैं और इतनी कम उम्र में उन्होंने भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है. इसके अलावा वे साल 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी हिस्सा रहे थे.