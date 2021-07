टोक्यो ओलंपिक: Inox का ऐलान- मेडल विनर्स खिलाड़ियों को लाइफटाइम फ्री मूवी टिकट

पूरे देश की निगाहें टोक्यो ओलंपिक 2020 पर टिकी हैं. भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. मीराबाई चनु ने ओलंपिक गेम्स में बड़ी जीत हासिल की. पूरे देश को उन पर गर्व है. मीराबाई की जीत के बाद पिज्जा कंपनी डोमिनोस ने उनके लिए लाइफटाइम फ्री पिज्जा का ऐलान किया था. अब मल्टीप्लैक्स INOX ने ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए फ्री टिकट का ऐलान किया किया है.

INOX ने किया ये ऐलान

INOX ने ट्वीट कर लिखा- INOX को #Tokyo2020 में #TeamIndia के सभी प्रयासों पर बहुत गर्व है. 🌟✨. हमें सभी मेडल विनर्स को लाइफटाइम के लिए और बाकी एथलीट्स को एक साल के लिए फ्री मूवी टिकट्स की अनाउंसमेंट करते हुए खुशी है. #AayegaIndia #INOXForTeamIndia #EkIndiaTeamIndia #Respect #JaiHind.

बॉलीवुड सेलेब्स ने मीराबाई चनु को दी बधाई

मीराबाई ने वेटलिफिटिंग में सिल्वर मेडल जीता. मीराबाई की जीत का जश्न देशभर में मनाया गया. सभी ने उन्हें बधाई दी. फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स फरहान अख्तर, रणदीप हुड्डा, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, आर माधवन, महेश बाबू, कंगना रनौत सहित कई सेलेब्स ने मीराबाई चनू को बधाई दी और गर्व जताया.



