रिलीज से पहले विवादों में फैमिली मैन 2, बैन करने की मांग, ट्रोलर्स के निशाने पर समांथा

मनोज बाजपेयी स्टारर वेब सीरीज फैमिली मैन 2 का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ग्रुप ऐसा भी है जो इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग कर रहा है. इसकी वजह है सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रही एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी. उनके किरदार की आलोचना हो रही है, साथ ही सीरीज को एंटी तमिल बताया जा रहा है. #Family Man 2 Against Tamilians ट्रेंड हो रहा है.

जानते हैं क्या है पूरा विवाद

दरअसल, वेब सीरीज में समांथा राजी का किरदार निभा रही हैं. जो कि एक तमिल है. ट्रोलर्स का कहना है कि द फैमिली मैन 2 में तमिलों को आतंकी दिखाने की कोशिश हुई है. समांथा का रोल तमिलों के खिलाफ है और ऐसा कर वे तमिलों के सालों पुराने संघर्ष का अपमान कर रही हैं.

Family Man 2 trailer seems to project Tamils in a Bad light.. We demand an unconditional apology from your side @rajndk @Samanthaprabhu2 @BajpayeeManoj @Suparn @sharibhashmi @PrimeVideoIN #FamilyMan2_against_Tamils pic.twitter.com/U1pmpbkOtW

If the series has anything that hurts the Tamils and Eelam Tigers, It should and it will be banned for hurting Tamils. Don't talk about anything if you don't know about our History. Puligal ungalai vettaiyadi vidum.#FamilyMan2_against_Tamils pic.twitter.com/WJHSjHS6PE