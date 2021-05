दाने-दाने को मोहताज मशहूर कॉमेडियन, फैंस कर रहे बड़े सितारों से मदद की अपील

कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है. इससे देशभर का हर नागरिक प्रभावित है. कई सारे लोगों को तो लॉकडाउन से ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस महामारी के दौर में पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है. इसका सबसे ज्यादा नुकसान बुजुर्ग कलाकारों का हो रहा है. बॉलीवुड के बुजुर्ग कलाकार तो इस बेरोजगारी से परेशान हैं हीं साथ ही अब एक साउथ एक्ट्रेस भी पैसों की तंगी से जूझ रही है. सोशल मीडिया पर इस एक्ट्रेस के सपोर्ट में भी कुछ लोग आए हैं.

कॉमेडियन Pavala Syamala का संघर्ष

साउथ इंडस्ट्री में Pavala Syamala के जाना-माना चेहरा रही हैं और बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को अधिकतर कॉमेडी फिल्में करने के लिए जाना जाता रहा है. साथ ही उनकी कॉमिक टाइमिंग की भी हमेशा से प्रशंसा देखने को मिली है. यही नहीं एक्ट्रेस करीब 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. मगर आज कोरोना काल में एक्ट्रेस दाने-दाने को मोहताज हैं. अब एक्ट्रेस को उस हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है. नहीं उनके पास कोई और कमाई का श्रोत है. ऊपर से 70 वर्षीय एक्ट्रेस की बेटी के इलाज में हर महीने 10 हजार रुपए का खर्च आता है. इससे पहले पवन कल्याण और चिरंजीवी जैसे एक्टर्स उनकी मदद को भी आगे आ चुके हैं. अब एक्ट्रेस की हालत फिर से खराब हो गई है और उन्हें पैसों की जरूरत है. एक शख्स ने ट्वीट के जरिए एक्ट्रेस की तरफ से पवन कल्याण से मदद की गुहार भी लगाई है.

I wanted to meet Pavala Syamala as a fellow artist, But situations have turned so sour that I met her to provide her with the help for sustaining the lockdown.

We were able to help Pavala Syamala garu by providing the basic essentials and also a little cash for her needs. pic.twitter.com/aM370dz8kZ