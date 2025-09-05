scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: 'किंग' के सेट से लीक हुई शाहरुख खान की फोटो, बिग बॉस 19 में मर्यादा भूले अभिषेक बजाज

सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है. वहीं रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की पुरानी लीक हुई फोटो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इसके अलावा बिग बॉस 19 में फरहाना और अभिषेक में तकरार देखने को मिल रही है.

Advertisement
X
किंग के सेट से लीक हुई शाहरुख की फोटो (Photo:X/@iamsrk/@HotstarReality)
किंग के सेट से लीक हुई शाहरुख की फोटो (Photo:X/@iamsrk/@HotstarReality)

शुक्रवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सोशल मीडिया वायरल है. वहीं बिग बॉस में टास्क के दौरान अभिषेक बजाज ने फरहाना को गोद में उठा लिया. इसके अलावा बिकिनी में कटरीना कैफ और रणबीर कपूर की प्राइवेट फोटो लीक पर बड़ा खुलासा हुआ है.

मर्यादा भूले अभिषेक, फरहाना को गोद में उठाया, घरवालों ने डांटा, पैर छूकर मांगी माफी
बिग बॉस 19 में लड़ाई झगड़ा जोरों पर है. बीते एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ. जहां बिग बॉस का घर दंगल के अखाड़े में बदला हुआ है. वहीं टास्क के दौरान अभिषेक ने फरहाना को चेयर से उठाने के लिए गोद में उठा लिया.

10 महीने में टूटी शादी, Ex पति की माफी के इंतजार में दिलजीत, बोलीं- आखिरी सांस तक...
टीवी की फेमस एक्ट्रेस दलजीत कौर की दो शादियां टूटी हैं. अब उन्होंने दूसरे पति निखिल पटेल को फिर से फटकार लगाई है. दलजीत न्याय चाहती हैं. उनका कहना है कि निखिल अपनी हरकत के लिए माफी मांगे.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Baseer
आखिरकार Bigg Boss 19 को मिल गया नया कैप्टन! 
सलमान खान (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
सास बहू शो से पिछड़ा, लेकिन रियलिटी शोज में आगे बिग बॉस, TRP में दिखा दम 
Bigg boss 19 Baseer ali
बिग बॉस 19 के दूसरे कैप्टेंसी टास्ट में बसीर ने मारी बाजी! मृदुल हुए घायल  
Bigg Boss 19 Day 10
BB19: ऐसा एंटरटेनिंग एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा होगा! 
Tanya Mittal Bigg Boss house
Ex बॉयफ्रेंड ने खोले राज, 'घरवालों' ने किया टारगेट, तान्या पर नहीं पड़ा असर, हुईं ट्रेंड 

बिकिनी में कटरीना और शर्टलेस रणबीर की प्राइवेट फोटो किसने लीक की थी? सालों बाद खुला राज
रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ कभी रिलेशनशिप में थे. हालांकि दोनों की अब शादी हो चुकी है.  लेकिन कुछ साल पहले इबिसा में वेकेशन मनाते हुए दोनों की फोटो वायरल हुई थी. उसमें कटरीना बिकिनी में थीं और रणबीर शर्टलेस. इस फोटो को वायरल किसने किया, इसका खुलासा हो गया है.

Advertisement

दयाबेन की वापसी नहीं होगी अंदाजा हो गया था... क्यों बोले असित मोदी? लगा था डर
पिछले काफी सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की वापसी को लेकर काफी बज बना हुआ है. अब इसे लेकर असित मोदी ने कहा, 'मैंने कभी उन्हें रिप्लेस करने के बारे में नहीं सोचा. लेकिन मैं उनके साथ फिर काम करना चाहता हूं.

सिल्वर हेयर लुक में पहली बार दिखे 'किंग' खान, सेट से लीक हुई शाहरुख की तस्वीर
सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. चोट से उबरने के बाद शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग में जुट गए. हाल ही में उनका फोटो भी सेट से वायरल हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement