Sidhu Moose Wala की हत्या से इंडस्ट्री को लगा झटका, कपिल शर्मा-शहनाज गिल ने जताया शोक

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई. सिद्धू मूसेवाला पर मनसा के जवाहरके गांव के पास हमला हुआ था. खबर के मुताबिक, हमलावर काली गाड़ी में आए थे. उन्होंने मूसेवाला पर गोलियों से वार किए, जिसमें सिंगर के साथ-साथ दो अन्य लोग घायल हुए. घटना के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में मनसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

सेलेब्स ने जताया शोक

सिद्धू मूसेवाला की यूं अचानक हुई मौत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. मूसेवाला के मर्डर पर कई सेलेब्स ने हैरानी जताई है तो वहीं कई दुख में डूब गए हैं. कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर जिम्मी शेरगिल, शहनाज गिल, सिंगर विशाल डडलानी, अशोक पंडित और रणविजय सिंह ने ट्वीट कर सिद्धू की मौत पर शोक जताया था.

कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सतनाम श्री वाहेगुरु. बहुत हैरान और दुखी हूं. एक महान आर्टिस्ट और बढ़िया इंसान थे. भगवान उनके परिवार को यह दुख झेलने की शक्ति दे. #sidhumoosewala.' वहीं शहनाज गिल ने लिखा, 'किसी का जवान बेटा दुनिया छोड़ जाए, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं हो सकता. वाहेगुरु मेहर करना. #sidhumoosewala.'

Satnam shri waheguru 🙏 very shocking n very sad, a great artist n a wonderful human being, may god give the strengths to his family 🙏 #sidhumoosewala pic.twitter.com/hfMDxxxBRt — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) May 29, 2022

I’m shocked & saddened by the news.. Sidhu was a gem .. our song was going to release very soon .. this is unbelievable 💔💔💔@iSidhuMooseWala #sidhumoosewala pic.twitter.com/zxvfoDPNLL — salim merchant (@salim_merchant) May 29, 2022

Kise da jawaan dhee ya putt es duniya toh chala jaave, es toh vadda dukh koi nhi ho sakda duniya te. Waheguruji mehar kareyo🙏🏻 #sidhumoosewala — Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) May 29, 2022

I only knew #SidhuMoosewala through his music, yet the news of his demise has cut deep. India has very few authentic modern artists. He was right on top of that list.



I'm without words. He's a legend, his voice, his courage & his words will never be forgotten.



What a sad day! — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) May 29, 2022

विवादित रहा Sidhu Moose Wala का सिंगिंग करियर, खालिस्तान पर बनाया था गाना, एके-47 की ट्रेनिंग लेने पर फंसे थे

विवादों में रहे सिद्धू मूसेवाला

अपनी जिंदगी में सिद्धू मूसेवाला विवादित सितारे रहे. वह सिर्फ 28 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गए हैं. सिद्धू मूसेवाला ने 2016 में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी. उनके गाने जितने फेमस थे, उतना ही उनपर विवाद भी होता था. सिद्धू अपने गानों में बंदूकों के बारे में गाने के लिए जाने जाते थे. इसे लेकर वह मुश्किल में भी फंसे थे. उनपर अपने गानों से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इल्जाम भी लगाए गए थे.

My mind has gone completely numb after hearing news about #sidhumoosewala — Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) May 29, 2022

shocked and devastated… this can’t be true man. #sidhumoosewala — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) May 29, 2022

Heartbreaking…

Rest in peace mate!

My thoughts and prayers are with the family🙏#sidhumoosewala pic.twitter.com/hlJq3D0za3 — Jasleen Royal (@jasleenroyal) May 29, 2022

खबरों की मानें तो मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिली थी. इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 VIP की सुरक्षा वापस ली थी. मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था. विजय सिंगला ने मूसेवाला को मनसा सीट से 63,323 वोट से हराया था. अपनी हार पर सिद्धू ने पंजाब की जनता को गद्दार भी कहा था. इसकी वजह से भी वह विवादों में रहे थे.