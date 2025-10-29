Film wrap: 9 साल बाद 'अंगूरी भाभी' बनकर लौटेंगी शिल्पा शिंदे? सालों से कहां गायब शाइनी अहूजा

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. शिल्पा शिंदे, 'अंगूरी भाभी' बनकर 'भाबीजी घर पर है' में 9 साल बाद लौट रही हैं. शुभांगी अत्रे ने शो छोड़ दिया है. इसके अलावा शाइनी अहूजा काफी सालों से बड़े पर्दे से गायब हैं. वो विदेश में क्लोदिंग बिजनेस कर रहे हैं.
शादी के 40 साल बाद कॉमेडियन की पहली डेट, पत्नी संग यॉट पर हुआ रोमांटिक, बोला- बच्चों में...
पॉपुलर कॉमेडियन सुदेश लहरी कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में दिखाई दे रहे हैं. पत्नी ममता लहरी संग उनके बॉन्ड को काफी पसंद किया जा रहा है.
9 साल बाद 'अंगूरी भाभी' बनकर लौटेंगी शिल्पा शिंदे? मेकर्स संग हुआ पैचअप, भूलीं गिले-शिकवे?
शो 'भाभी जी घर पर हैं' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अटकलें हैं शो में ओरिजनल अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे कमबैक करने वाली हैं.
कहां गायब है इंडियन आइडल की हिट जोड़ी पवनदीप-अरुणिता? शादी की उड़ी थी अफवाह
इंडियन आइडल 18 ट्रेंड कर रहा है. अभी ऑडिशन राउंड चल रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक्स कंटेस्टेंट पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की चर्चा हो रही है.
सालों से गायब शाइनी अहूजा, इस देश में बेच रहे कपड़े, इंडस्ट्री से नाता हुआ खत्म
कभी बैक-टू-बैक 4 हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री का उभरता सितारा बने शाइनी आहूजा अब शोबिज इंडस्ट्री से रुख्सती ले चुके हैं. लेकिन एक सवाल जरूर होता है कि वो अब कहां हैं?
खतरे में थी पति की जान, मगर वीडियो बनाती रहीं 'आनंदी', सुनकर शॉक्ड गुरमीत
'टीवी की आनंदी' उर्फ अविका गौर की शादी को एक महीना पूरा हो चुका है. पिछले महीने 30 सितंबर को कपल ने पति-पत्नी और पंगा शो में शादी रचाई थी.