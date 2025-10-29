Film wrap: 9 साल बाद 'अंगूरी भाभी' बनकर लौटेंगी शिल्पा शिंदे? सालों से कहां गायब शाइनी अहूजा

scorecardresearch
 

फिल्म रैप में आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिल्पा शिंदे ने 'भाबीजी घर पर है' के मेकर्स के साथ गिले-शिकवे दूर कर लिए हैं. वो 9 साल बाद शो में बतौर 'अंगूरी भाभी' वापसी करने वाली हैं.

'भाबीजी घर पर है' में लौट रहीं शिल्पा शिंदे (Credit: YouTube/And TV)

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. शिल्पा शिंदे, 'अंगूरी भाभी' बनकर 'भाबीजी घर पर है' में 9 साल बाद लौट रही हैं. शुभांगी अत्रे ने शो छोड़ दिया है. इसके अलावा शाइनी अहूजा काफी सालों से बड़े पर्दे से गायब हैं. वो विदेश में क्लोदिंग बिजनेस कर रहे हैं. 

पॉपुलर कॉमेडियन सुदेश लहरी कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में दिखाई दे रहे हैं. पत्नी ममता लहरी संग उनके बॉन्ड को काफी पसंद किया जा रहा है. 

शो 'भाभी जी घर पर हैं' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अटकलें हैं शो में ओरिजनल अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे कमबैक करने वाली हैं.

इंडियन आइडल 18 ट्रेंड कर रहा है. अभी ऑडिशन राउंड चल रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक्स कंटेस्टेंट पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की चर्चा हो रही है.

कभी बैक-टू-बैक 4 हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री का उभरता सितारा बने शाइनी आहूजा अब शोबिज इंडस्ट्री से रुख्सती ले चुके हैं. लेकिन एक सवाल जरूर  होता है कि वो अब कहां हैं?

'टीवी की आनंदी' उर्फ अविका गौर की शादी को एक महीना पूरा हो चुका है. पिछले महीने 30 सितंबर को कपल ने पति-पत्नी और पंगा शो में शादी रचाई थी. 

