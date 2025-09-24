Film Wrap: शाहरुख ने संवारे रानी मुखर्जी के बाल, किया Kiss, ब्रेकअप के बाद शादी को तैयार ये एक्ट्रेस

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी चीजें हुईं. शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी बार देखा गया, जिसमें किंग खान, एक्ट्रेस के बाल संवारते और किस करते नजर आए. इसके अलावा ईशा मालवीय भी सुर्खियों में आईं. पैप्स ने उनसे शादी का सवाल पूछा, जिसपर कुछ यूं ईशा ने रिएक्ट किया.

