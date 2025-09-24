scorecardresearch
 

Film Wrap: शाहरुख ने संवारे रानी मुखर्जी के बाल, किया Kiss, ब्रेकअप के बाद शादी को तैयार ये एक्ट्रेस

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी चीजें हुईं. शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी बार देखा गया, जिसमें किंग खान, एक्ट्रेस के बाल संवारते और किस करते नजर आए. इसके अलावा ईशा मालवीय भी सुर्खियों में आईं. पैप्स ने उनसे शादी का सवाल पूछा, जिसपर कुछ यूं ईशा ने रिएक्ट किया.

रानी के बाल संवारते दिखे शाहरुख खान (Photo: Screengrab)
रानी के बाल संवारते दिखे शाहरुख खान (Photo: Screengrab)

फिल्म रैप में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या-क्या हुआ. शाहरुख को हाल ही में नेशनल अवॉर्ड मिला है. उनका और रानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. ईशा मालवीय 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. अभिषेक के साथ इनकी जोड़ी बनी है. इसके अलावा परिणिती और राघव, शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं. 

शादी को हुए 2 साल, परिणीति ने पति की इस गलती को सुधारा, राघव बोले- पत्नी...
पावर कपल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के लिए आज ( 24 सितंबर) का दिन काफी यादगार और स्पेशल है, क्योंकि 2 साल पहले इसी दिन दोनों दो से एक हुए थे. 

शाहरुख ने संवारे रानी मुखर्जी के बाल, किया Kiss, अवॉर्ड सेरेमनी से वायरल हुए क्यूट पल 
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने 23 सितंबर को अपना पहला नेशनल अवॉर्ड हासिल किया. दोनों दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी का हिस्सा बने.

माता का मिला आशीर्वाद! मां बनने के 1 साल बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुई एक्ट्रेस, खुशी से झूमा पति 
भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा के घर में फिर किलकारी गूंजने वाली है. नवरात्र के पावन मौके पर उन्होंने ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की. 

ब्रेकअप के बाद शादी को तैयार एक्ट्रेस, 21 की उम्र में बनेगी दुल्हन? बोली- अभी...
ईशा मालवीय टेलीविजन की वो एक्ट्रेस बन चुकी हैं, जिनका चुलबुला अंदाज फैन्स का दिल जीतता है. वो जब भी कैमरे पर आती हैं, फैन्स उन्हें सुनना पसंद करते हैं. इन दिनों वो 'पति, पत्नी और पंगा' में बतौर होस्ट नजर आ रही हैं. 

'अडल्ट शो था भाबीजी घर पर हैं', खुद आसिफ शेख ने माना, ऐसे बदले डबल मीनिंग जोक्स
टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' की शुरुआत एक अडल्ट कॉमेडी के रूप में हुई थी, जिसमें डबल मीनिंग जोक्स शामिल थे. आसिफ शेख ने एक इंटरव्यू में बताया कि शो का मेन फोकस अब परिवार और सभी उम्र के दर्शकों के लिए है.

