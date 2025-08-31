Film Wrap: रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, छेड़छाड़ विवाद के बाद पवन सिंह ने मांगी माफी

हर रोज की तरह संडे के दिन भी फिल्मी दुनिया से टॉप खबरों का पिटारा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं. आज के दिन बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. 80s की आइकॉनिक 'रामायण' बनाने वाले मेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन हो चुका है. उन्होंने 81 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. इसके अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी को-स्टार अंजलि राघव से छेड़छाड़ मामले में माफी मांगी जिसपर एक्ट्रेस का भी रिएक्शन सामने आया.

Priya Marathe Passed Away: 'पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 की उम्र में निधन, एक साल से कैंसर से थीं पीड़ित

टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' की एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो चुका है. वो पिछले कुछ वक्त से कैंसर से लड़ाई लड़ रही थीं. उनकी उम्र मजह 38 साल थी. इस खबर से उनके करीबी बेहद दुखी हैं.

3 बच्चे चाहती हैं जाह्नवी कपूर, शादी पर तोड़ी चुप्पी, बनेंगी पहाड़िया परिवार की बहू?

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी में तीन बच्चों की मां बनना चाहती हैं. एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि तीन नंबर उनके लिए लकी है, इसलिए वो तीन बच्चे चाहती हैं.

BB19: बिकिनी पहन पूल में उतरीं हसीनाएं, पानी में बिखेरा जलवा, यूजर्स बोले- ये कैसा फैमिली शो...

बिग बॉस 19 शो ऑडियंस के लिए देखना तब थोड़ा अनकंफर्टेबल बना जब घर की दो फीमेल कंटेस्टेंट्स नतालिया और नेहल बिकिनी पहने पूल में उतर गईं. फैंस ये देखकर मेकर्स से खफा भी हुए.

कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने खरीदा 'सपनों का महल', दिखाई अंदर की झलक, VIDEO वायरल

कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने अपने नए घर में गणपति का स्वागत किया जिसे देखकर फैंस बोले कि ये उनका सपनों का महल है. रेमो ने खुद अपने घर की झलक दिखाई है,

करोड़पति एक्ट्रेस ने की गुपचुप शादी, फराह ने खोली पोल, बोलीं- बीवी के साथ खड़े हो...

एक्ट्रेस नरगिस फाखरी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली है. इस बात का खुलासा खुद कोरियोग्राफर फराह खान ने एक इवेंट के दौरान किया है.

