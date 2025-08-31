scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, छेड़छाड़ विवाद के बाद पवन सिंह ने मांगी माफी

संडे का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई खबरें लेकर आया. आइकॉनिक 'रामायण' सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन हुआ. वहीं भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी को-स्टार अंजलि राघव से छेड़छाड़ विवाद पर माफी मांगी.

Advertisement
X
रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, पवन सिंह (Photo: Screengrab, X @PawanSingh909)
रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, पवन सिंह (Photo: Screengrab, X @PawanSingh909)

हर रोज की तरह संडे के दिन भी फिल्मी दुनिया से टॉप खबरों का पिटारा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं. आज के दिन बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. 80s की आइकॉनिक 'रामायण' बनाने वाले मेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन हो चुका है. उन्होंने 81 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. इसके अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी को-स्टार अंजलि राघव से छेड़छाड़ मामले में माफी मांगी जिसपर एक्ट्रेस का भी रिएक्शन सामने आया.

Priya Marathe Passed Away: 'पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 की उम्र में निधन, एक साल से कैंसर से थीं पीड़ित

टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' की एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो चुका है. वो पिछले कुछ वक्त से कैंसर से लड़ाई लड़ रही थीं. उनकी उम्र मजह 38 साल थी. इस खबर से उनके करीबी बेहद दुखी हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Pawan Singh
Pawan Singh ने Anjali Raghav से मांगी माफी! 
Anjali Raghav, Pawan Singh
छेड़छाड़ विवाद के बाद पवन सिंह ने मांगी माफी, अंजलि राघव बोलीं- मुझसे बड़े हैं... 
Pawan Singh
'कोई न जाने...', पत्नी-अंजलि संग विवाद पर पवन सिंह का पहला रिएक्शन 
Esha Deol, Anjali Raghav
Film Wrap: ईशा देओल के Ex हसबैंड को हुआ प्यार, पवन सिंह विवाद के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ी इंडस्ट्री 
Zareen Khan
Actress Zareen Khan क्यों नहीं करना चाहती हैं शादी? 

3 बच्चे चाहती हैं जाह्नवी कपूर, शादी पर तोड़ी चुप्पी, बनेंगी पहाड़िया परिवार की बहू?

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी में तीन बच्चों की मां बनना चाहती हैं. एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि तीन नंबर उनके लिए लकी है, इसलिए वो तीन बच्चे चाहती हैं.

BB19: बिकिनी पहन पूल में उतरीं हसीनाएं, पानी में बिखेरा जलवा, यूजर्स बोले- ये कैसा फैमिली शो...

बिग बॉस 19 शो ऑडियंस के लिए देखना तब थोड़ा अनकंफर्टेबल बना जब घर की दो फीमेल कंटेस्टेंट्स नतालिया और नेहल बिकिनी पहने पूल में उतर गईं. फैंस ये देखकर मेकर्स से खफा भी हुए.

Advertisement

कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने खरीदा 'सपनों का महल', दिखाई अंदर की झलक, VIDEO वायरल

कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने अपने नए घर में गणपति का स्वागत किया जिसे देखकर फैंस बोले कि ये उनका सपनों का महल है. रेमो ने खुद अपने घर की झलक दिखाई है,

करोड़पति एक्ट्रेस ने की गुपचुप शादी, फराह ने खोली पोल, बोलीं- बीवी के साथ खड़े हो...

एक्ट्रेस नरगिस फाखरी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली है. इस बात का खुलासा खुद कोरियोग्राफर फराह खान ने एक इवेंट के दौरान किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement