Priya Marathe Passed Away: 'पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 की उम्र में निधन, एक साल से कैंसर से थीं पीड़ित

Priya Marathe Died: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. मशहूर टीवी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 की उम्र में निधन हो गया है. एक्ट्रेस ने 31 अगस्त 2025 को मुंबई में अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि वो पिछले एक साल से कैंसर से पीड़ित थीं. बीमारी से जूझते हुए उन्होंने आज इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है.

प्रिया मराठे छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस होने के साथ स्टैंड-अप कॉमेडियन भी थीं. उन्होंने कई पॉपुलर हिंदी और मराठी शोज में काम किया था. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हमेशा फैंस के दिल जीते. एक्ट्रेस के यूं अचानक दुनिया छोड़कर चले जाने से उनके परिवार समेत फैंस को भी तगड़ा झटका लगा है.

ऐसे शुरू हुई थी प्रिया की एक्टिंग जर्नी

प्रिया का जन्म 23 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था. उनकी परवरिश और पालन-पोषण भी यहीं हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही की थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने सपनों को पूरा किया.

प्रिया ने मराठी सीरिल 'या सुखानोया' और फिर 'चार दिवस सासुचे' से टीवी जर्नी की शुरुआत की थी. इसके बाद वो बालाजी टेलीफिल्म्स के 'कसम से' शो में विद्या बाली के किरदार में नजर आई थीं. उन्हें 'कॉमेडी सर्कस' के पहले सीजन में भी देखा गया था. प्रिया ने टीवी के सबसे पॉपुलर और हिट शो 'पवित्र रिश्ता' में भी काम किया था. इस शो में वो वर्षा की भूमिका में दिखाई दी थीं. उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था.

Advertisement

---- समाप्त ----

Input: Ajay Parshure