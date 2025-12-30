scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुरा मान गए प्रभास, अरशद वारसी को दिया का 'मास' रिप्लाई? The Raja Saab का जोकर सीन देख क्रेजी फैंस

द राजा साब के ट्रेलर 2.0 में प्रभास का जोकर लुक वायरल हो रहा है. फैंस का मानना है कि ये अरशद वारसी के 2024 वाले बयान पर दिया गया जवाब है. सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. हर कोई प्रभास के इस लुक की ही चर्चा कर रहा है.

Advertisement
X
'जोकर' बने प्रभास (Photo: Screengrab)
'जोकर' बने प्रभास (Photo: Screengrab)

साउथ सुपरस्टार प्रभास की द राजा साब का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. इसके एक लास्ट सीन ने फैंस को एक पूरानी घटना की याद दिला दी. प्रभास ने फिल्म में कई लुक बदले हैं लेकिन उनका एक लास्ट गेटअप  DC के विलेन जोकर से इंस्पार्यर्ड है. इसे देख फैंस को अरशद वारसी की याद आ गई. फैंस का मानना है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि 2024 में अरशद के प्रभास को 'जोकर' कहे जाने पर दिया गया जवाब है.

जोकर लुक बना 'हॉट टॉपिक'

नए ट्रेलर के आखिरी सीन में प्रभास सूट पहने नजर आते हैं, उनका सिर झुका होता है और हाथ में एक बड़ा हथौड़ा होता है. जब वो सिर उठाते हैं, तो उनका चेहरा सफेद रंग से पेंट किया हुआ दिखता है, जिस पर रंग-बिरंगे निशान होते हैं, बिल्कुल जोकर जैसे. उनका मेकअप खास तौर पर 2019 की हॉलीवुड फिल्म जोकर में जोआक्विन फीनिक्स के लुक से प्रेरित लगता है. सीन का अंत प्रभास के कैमरे की तरफ देखने के साथ होता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Kirtan Nadagouda
KGF के को-डायरेक्टर के बेटे की लिफ्ट में फंसकर मौत, सदमे में परिवार
निधि अग्रवाल
निधि अग्रवाल संग हुई बदतमीजी, भीड़ में फंसीं-हुई धक्का मुक्की, गुस्से में चिल्लाईं
baahubali the eternal war teaser: Amrendra baahubali story continues with incredible animation
'बाहुबली द इटरनल वॉर' टीजर- अमरेंद्र बाहुबली की वापसी, अद्भुत एनिमेशन...
Prabhas starrer Baahubali the epic box office collection day 2
धुआंधार शुरुआत के बाद धीमी पड़ी 'बाहुबली: द एपिक', दूसरे दिन हुई इतनी कमाई
Bahubali_One_Day
री-रिलीज में भी Baahubali का जलवा, एक दिन में कमाए इतने करोड़!

अरशद को मिला करारा जवाब!

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो जैसे पोस्ट और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स ने ताबड़तोड़ क्लिप शेयर किया और कहा कि ये सीन जानबूझकर डाला गया है. ये 2024 में अरशद वारसी के एक पॉडकास्ट में प्रभास को जोकर कहने का जवाब है. X पर यूजर ने ट्रेलर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि- अरशद वारसी ने एक बार प्रभास को जोकर कहा था, लगता है प्रभास ने उस कमेंट को सीरियसली ले लिया.

Advertisement

एक और यूजर ने लिखा- पिछली बार किसी ने कहा था कि प्रभास जोकर जैसे लग रहे हैं, शायद इसी वजह से ये सीन रखा गया है. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया- अरशद वारसी ने कल्कि में भैरव के किरदार को जोकर कहा था और अगली फिल्म में प्रभास उसी जोकर गेटअप में आ गए.

कई फैंस इससे सहमत दिखे. एक ने लिखा- बॉलीवुड से किसी ने उसे जोकर कहा था और अब वो मास रिप्लाई के साथ वापस आ रहा है. कई और यूजर ने कहा- 8 साल तक इंडियन इंडस्ट्री का रिकॉर्ड रखने के बाद भी जोकर का मेकअप पहनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है.

अरशद वारसी ने क्या कहा था?

अगस्त 2024 में समधीश के पॉडकास्ट में अरशद वारसी ने कल्कि 2898 AD के बारे में बात करते हुए कहा था कि- प्रभास, मुझे बहुत दुख हुआ, वो ऐसे क्यों दिखाए गए? वो तो जोकर जैसे लग रहे थे. मैं उन्हें मैड मैक्स की तरह देखना चाहता था, मेल गिब्सन जैसा. आपने उनका ये क्या बना दिया? अरशद का ये बयान जाहिर है कि प्रभास के फैंस को नाराज कर गया था. उन्हें खूब क्रिटिसाइज किया गया.

Advertisement

बाद में अरशद ने साफ किया कि वो प्रभास को नहीं, बल्कि फिल्म में उनके किरदार को लेकर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा- हर किसी का अपना नजरिया होता है. मैंने किरदार के बारे में बात की थी, इंसान के बारे में नहीं. प्रभास एक शानदार एक्टर हैं और उन्होंने ये बार-बार साबित किया है. जब एक अच्छे एक्टर को कमजोर किरदार दिया जाता है, तो दर्शकों का दिल टूटता है.

'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब भी अहम भूमिकाओं में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement