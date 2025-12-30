बुरा मान गए प्रभास, अरशद वारसी को दिया का 'मास' रिप्लाई? The Raja Saab का जोकर सीन देख क्रेजी फैंस

साउथ सुपरस्टार प्रभास की द राजा साब का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. इसके एक लास्ट सीन ने फैंस को एक पूरानी घटना की याद दिला दी. प्रभास ने फिल्म में कई लुक बदले हैं लेकिन उनका एक लास्ट गेटअप DC के विलेन जोकर से इंस्पार्यर्ड है. इसे देख फैंस को अरशद वारसी की याद आ गई. फैंस का मानना है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि 2024 में अरशद के प्रभास को 'जोकर' कहे जाने पर दिया गया जवाब है.
जोकर लुक बना 'हॉट टॉपिक'
नए ट्रेलर के आखिरी सीन में प्रभास सूट पहने नजर आते हैं, उनका सिर झुका होता है और हाथ में एक बड़ा हथौड़ा होता है. जब वो सिर उठाते हैं, तो उनका चेहरा सफेद रंग से पेंट किया हुआ दिखता है, जिस पर रंग-बिरंगे निशान होते हैं, बिल्कुल जोकर जैसे. उनका मेकअप खास तौर पर 2019 की हॉलीवुड फिल्म जोकर में जोआक्विन फीनिक्स के लुक से प्रेरित लगता है. सीन का अंत प्रभास के कैमरे की तरफ देखने के साथ होता है.
अरशद को मिला करारा जवाब!
बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो जैसे पोस्ट और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स ने ताबड़तोड़ क्लिप शेयर किया और कहा कि ये सीन जानबूझकर डाला गया है. ये 2024 में अरशद वारसी के एक पॉडकास्ट में प्रभास को जोकर कहने का जवाब है. X पर यूजर ने ट्रेलर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि- अरशद वारसी ने एक बार प्रभास को जोकर कहा था, लगता है प्रभास ने उस कमेंट को सीरियसली ले लिया.
एक और यूजर ने लिखा- पिछली बार किसी ने कहा था कि प्रभास जोकर जैसे लग रहे हैं, शायद इसी वजह से ये सीन रखा गया है. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया- अरशद वारसी ने कल्कि में भैरव के किरदार को जोकर कहा था और अगली फिल्म में प्रभास उसी जोकर गेटअप में आ गए.
कई फैंस इससे सहमत दिखे. एक ने लिखा- बॉलीवुड से किसी ने उसे जोकर कहा था और अब वो मास रिप्लाई के साथ वापस आ रहा है. कई और यूजर ने कहा- 8 साल तक इंडियन इंडस्ट्री का रिकॉर्ड रखने के बाद भी जोकर का मेकअप पहनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है.
अरशद वारसी ने क्या कहा था?
अगस्त 2024 में समधीश के पॉडकास्ट में अरशद वारसी ने कल्कि 2898 AD के बारे में बात करते हुए कहा था कि- प्रभास, मुझे बहुत दुख हुआ, वो ऐसे क्यों दिखाए गए? वो तो जोकर जैसे लग रहे थे. मैं उन्हें मैड मैक्स की तरह देखना चाहता था, मेल गिब्सन जैसा. आपने उनका ये क्या बना दिया? अरशद का ये बयान जाहिर है कि प्रभास के फैंस को नाराज कर गया था. उन्हें खूब क्रिटिसाइज किया गया.
बाद में अरशद ने साफ किया कि वो प्रभास को नहीं, बल्कि फिल्म में उनके किरदार को लेकर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा- हर किसी का अपना नजरिया होता है. मैंने किरदार के बारे में बात की थी, इंसान के बारे में नहीं. प्रभास एक शानदार एक्टर हैं और उन्होंने ये बार-बार साबित किया है. जब एक अच्छे एक्टर को कमजोर किरदार दिया जाता है, तो दर्शकों का दिल टूटता है.
'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब भी अहम भूमिकाओं में हैं.