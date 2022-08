पाकिस्तानी शो Kaisi Teri Khudgarzi में सिरफिरे आशिक का टॉर्चर, प्यार की आड़ में दिखाया हैरसमेंट, उठे सवाल

पाकिस्तानी ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी (Kaisi Teri Khudgarzi) जबसे ऑनएयर हुआ है आवाम का फेवरेट बना हुआ है. मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस शो की स्टोरीलाइन से दिक्कत हो रही है. यूजर्स का आरोप है शो में दुर्व्यवहार और हिंसा को ग्लोरिफाई किया जा रहा है.

क्या है शो की कहानी?

कैसी तेरी खुदगर्जी सीरियल में दानिश तैमूर और Durefishan Saleem लीड रोल में हैं. शो में अभी तक दोनों की लव स्टोरी टॉक्सिक ही दिखी है. इतना ही नहीं प्यार की आड़ में अब्यूज का खूब महिमामंडन किया गया है. कहानी है शमशेर (दानिश तैमूर) जो दीवानों की तरह प्यार में है और उसे ना सुनने की आदत नहीं है. वो महक (Durefishan Saleem) के प्यार में है.

महक को अपना बनाने के लिए शमशेर कोई भी हद पार कर सकता है. इतना कि शादी के दिन शमशेर महक के मंगेतर को किडनैप कर लेता है. वो महक के परिवारवालों को परेशान करता है. ब्लैकमेल करता है. जबरदस्ती महक से शादी करना चाहता है. हैरानी वाली बात ये है कि शो में इसे गलत नहीं दिखाया गया है. उल्टा शमशेर के बिहेवियर को प्यार बताकर जस्टिफाई और नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई है.

स्टोरीलाइन पर ट्रोल हुए मेकर्स

सोशल मीडिया पर सीरियल की स्टोरीलाइन को ट्रोल किया जा रहा है. सीरियल की कहानी को उपद्रवी प्लॉट बताया है. यूजर्स का कहना है सीरियल में हैरेसमेंट को रोमांटिसाइज किया गया है. एक यूजर ने लिखा- कैसे ये शो टेलीकास्ट भी हो सकता है? शो में बस अब्यूज, ब्लैमेल, किडनैपिंग, टॉर्चर दिखाया गया है. शख्स का कहना है शमशेर के ऑब्सेशन को प्यार बताया जा रहा जोकि गलत है. प्यार में कभी जबरदस्ती नहीं होती.

How is the @arydigitalasia drama Kaisi Teri Khudgarzi allowed to be aired?It’s all about abuse,blackmail,abducting a girl and torturing her family to cave in and give her hand to a feudal brat.Girls family is emotionally,psychologically and physically tortured by a crazy ‘ashiq’ https://t.co/mVufjqz7Wn — Faiza Asad Malik (@FaizaAsadMalik1) August 15, 2022

I haven't started watching Kaisi Teri khudgarzi and never intended to, but yesterday I watched episode 15 with my colleague. While reading the comments, it was so hilarious to see how ladies were romanticizing shamsher's obsession. This isnt LOVE. Love can NEVER be forced. — Noor Ul Falah (@NoorulFalah1) August 18, 2022

Dramas like #muqaddar #kaisiterikhudgarzi and similar are somehow also responsible for the incidents that happen in our society, you cant change my mind #justiceforkhadija @aamnaisani @hassanchoudary you guyz do a great job in criticizing such stuff, please do it more fiercely — Nadia (@Nadia60354519) August 18, 2022

Kaisi teri khudgarzi gets millions of views in a few hours, trends on top on yt, gets highest trps - need societal change for these dramas to end. They are not stopping otherwise because producers and channels are 🤑🤑🤑 responsibility ka naam o nishaan nahi https://t.co/7Prpjd89yG — Pixiedust94 (@Pixiedust941) August 13, 2022

What a shitt drama this kaisi teri khudgarzi is and people are so loving it

Like a girl's and her family is literally begging that guy to leave her alone and the guy is forcefully marrying her if you're man enough than try to win her heart not force her to marry you — No One (@jalalians99) August 9, 2022

what else to expect from a country where dramas like "kaisi teri khudgarzi" n "deewangi" are made, romanticized and go on trending #01 https://t.co/XbGJXMtSoR — nawtmee (@selffloverrr) August 17, 2022

उर्वा होकेन की बात में दम

लोगों ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस उर्वा होकेन का वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ की है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने अब्यूज को नॉर्मल दिखाने वाले पाकिस्तानी शोज पर तंज कसा है. उर्वा कहती हैं- चाइल्ड अब्यूज पर ड्रामा किया तो मुझे 36 लेटर आ गए थे. जबकि हमने तो एजुकेट किया था. मीनिंगफुल चीजें करें तो लेटर आ जाते हैं. आप मुझे बताएं आजकल एंग्री हीरो चल रहे हैं. जो लड़के हैरेस कर रहे उसे पसंद किया जा रहा. आपने मैरिटल रेप ,घरेलू हिंसा, हैरेसमेंट को रोमांटिसाइज कर दिया है. आपकी यंग जनरेशन क्या सीख रही है. ये सोचने वाली बात है.

स्टोरीलाइन पर सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी ट्रोल हो रहा है. मगर इस फैक्ट से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि सीरियल पाकिस्तान में टॉप पर ट्रेंड कर रहा. बात करें सीरियल की तो, इस Radain Shah ने लिखा है और डायरेक्ट किया है अहमद भट्टी ने.

इस ट्रोलिंग का मेकर्स पर असर पड़ेगा? वे कहानी में चेंज लाएंगे या नहीं, आने वाले एपिसोड्स में इसका जवाब मिल जाएगा.