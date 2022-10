'बैन करो, जेल में डालो', फिरोज खान के खिलाफ हुई पाकिस्तानी इंडस्ट्री, बहनों पर उठे सवाल

पाकिस्तानी एक्टर फिरोज खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. अपनी पत्नी सईदा अलीजा से तलाक और घरेलू हिंसा को लेकर चर्चा में आए फिरोज के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई है. कुछ दिनों पहले अलीजा ने अपने ऊपर हुए जुल्म की तस्वीरें शेयर की थीं. इनमें उनके हाथ पर चोट के निशान और लाल हुई चोटिल आंख को देखा गया था. इसके बाद से ही फिरोज खान के खिलाफ लगातार सेलेब्स बात कर रहे हैं.

3 सितंबर को अलीजा ने फिरोज खान से तलाक की अर्जी कोर्ट में डाली थी. दोनों के तलाक की कार्यवाही अभी चल रही है. इस बीच अलीजा ने कोर्ट में अपने साथ हुई घरेलू हिंसा के पुख्ता सबूत जमा करवाए थे. कोर्ट ने फिरोज को उनके बच्चों से महीने में दो बार मिलने की इजाजत भी दे दी है. इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें एक्टर के सामने रखी हैं. इसमें उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाना शामिल है.

पाकिस्तानी इंडस्ट्री फिरोज से नाराज

सईदा अलीजा के सबूतों की तस्वीर सामने आने के बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तूफान खड़ा हो गया है. इंडस्ट्री से जुड़े कई जाने-माने एक्टर्स ने फिरोज खान को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. तमाम एक्टर्स ने फिरोज के अपनी पत्नी पर किए जुल्म करने को गलत बताया है. एक्ट्रेस मरियम नफीस ने अलीजा के नाम एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी उनके साथ खड़े हैं और फिरोज की हरकतों की निंदा करते हैं.

एक्टर ओसमान बट्ट, मंशा पाशा, ऐमान खान, मीनल खान और सरवत गिलानी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिरोज खान की नींद की है. सरवत का कहना है कि फिरोज जैसे बीवियों को मारने वाले लोगों को समाज से बैन पर देना चाहिए. एक्टर एहसान मोहसीन इकरम ने कहा कि फिरोज को उठाकर जेल में डाल दिया जाना चाहिए. वहीं एक्टर यासिर खान ने लिखा कि वह घरेलू हिंसा के सख्त खिलाफ हैं. अब चाहे वो कोई सुपरस्टार करे या आम आदमी. पसूरी गाने की सिंगर शे गिल ने भी कहा कि फिरोज खान को जेल में होना चाहिए.

एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

इस बीच एक्ट्रेस दानिया अनवर ने खुलासा किया है कि उनके साथ भी फिरोज खान ने दुर्व्यवहार किया था. उन्होंने लिखा, 'कई फैंस ने मेरे उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है. मैंने कोई जवाब नहीं दिया था. मुझे इस प्रोजेक्ट से पहले उनके बारे में नहीं पता था. लेकिन उनके साथ काम करना काफी खराब रहा. वह महिलाओं को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें करते थे, जिन्हें सुनना और हजम कर पाना मुश्किल था. मेरा उनके साथ शूटिंग का आखिरी दिन बेहद मुश्किल भरा था. मैं अलीजा, उनके बच्चों और परिवार को ताकत भेजती हूं.'

बहनों पर भी उठे सवाल

एक्ट्रेस सोनिया मशाल ने फिरोज खान की बहन और एक्ट्रेस हुमैमा मलिक और दुआ मलिक को भी आड़े हाथ लिया है. सोनिया का कहना है कि दोनों बहनों को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने घर में ये सब होने दिया. इसपर हुमैमा ने अपने अंदाज में जवाब भी दे दिया है. उन्होंने अपनी ग्लैमरस फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, 'मैं ग्लैमरस हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता.'

फिरोज ने खुद को बताया बेकसूर

दूसरी तरफ फिरोज खान ने भी बयान जारी कर अपने ऊपर लगे इल्जामों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा कि वह अपने ऊपर लगे इल्जामों को सिरे से खारिज करते हैं. ये सभी इल्जाम आधारहीन हैं. इन इल्जामों में कोई सच्चाई और असलियत नहीं है. साथ ही फिरोज ने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त नहीं है. सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स फिरोज को सपोर्ट कर रहे हैं. तो वहीं कई का कहना है कि एक्टर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए.

Mahira khan got more attacks on her punjabi accent than feroze khan is getting for being a wife beater — mel-q (@atayyyf) October 25, 2022

Mahira Khan smoking a cigarette made headlines on the news channels, but feroze khan beating his wife does not need that much attention because it’s a personal matter — f (@ffaryall) October 25, 2022

We are with #FerozeKhan and only people with brains will understand this! 🙌❤ pic.twitter.com/SWSDnuDky2 — is (@ardentferoze) October 26, 2022

Sickened and disgusted to my core! Men like this should be made an example of. NOTHING warrants physical or mental abuse. Thinking of brave Aliza and her beautiful children! #FerozeKhan pic.twitter.com/MQJkDMHu8q — Naimal Khawar Khan (@Naimalkhawarr) October 25, 2022

इस महीने की शुरुआत में सईदा अलीजा ने फिरोज खान को लेकर कोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए थे. पाकिस्तानी वेबसाइट गैलेक्सी लॉलीवुड की खबर के मुताबिक, अलीजा ने कोर्ट में खुलासा किया था कि फिरोज उन्हें बहुत मारा करते थे. इतना ही नहीं एक्टर ने उनके सिर पर उन्हें डराने-धमकाने के लिए बंदूक भी तान दी थी. सईदा अलीजा और फिरोज खान ने साल 2018 में शादी की थी. 2019 में दोनों के घर बेटे का जन्म हुआ था. 2022 की शुरुआत में उन्हें बेटी हुई थी.