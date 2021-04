पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने भारत के लिए की दुआ, बोले- हम आपके साथ हैं

शनिवार, 24 अप्रैल का दिन भारत और पाकिस्तान के लिए खास था. इस दिन ट्विटर पर कई पाकिस्तानी यूजर्स ने भारत में कोरोना वायरस के आतंक पर संवेदना जताते हुए #PakistanstandswithIndia की शुरुआत की. ये हैशटैग देखते ही देखते ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. कई पाकिस्तानी यूजर्स ने इसके इस्तेमाल के साथ भारत के प्रति सपोर्ट दिखाया.

अली जफर ने किया ट्वीट

ऐसे में पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने भी भारत और उसके वासियों के लिए दुआ की. अली जफर ने ट्वीट किया, ''भारत के लिए दुआ कर रहा हूं. इस मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं. #PakistanstandswithIndia.'' अली जफर के अलावा पाकिस्तानी सिंगर आसिम अजहर और फरहान सईद ने भी भारत के प्रति सपोर्ट दिखाते हुए ट्वीट किए.

आसिम-फरहान ने मांगी दुआएं

आसिम ने लिखा, ''हम पड़ोसी होने के बाद नाते भारत के इस मुश्किल दौर से निकलने की दुआ करते हैं. हमारा प्यार और दुआएं आपके साथ हैं.'' वहीं फरहान ने लिखा, ''इस मुश्किल समय में हमारी दुआएं भारतीय लोगों के साथ हैं. अल्लाह भारत और पूरी दुनिया के लोगों का जीवन आसान बनाए. आप याद रखें कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं. #PakistanstandswithIndia को पाकिस्तान में ट्रेंड करते देख अच्छा लगा. इंसानियत को जरूर जीतना चाहिए.''

We, as a nation, pray for our neighbours India to recover from this difficult time. All our love & prayers. 🤲🏽♥️ #PakistanStandsWithIndia

All our prayers with Indian people in these difficult times. May Allah make it easier for India and the entire world . Know that we are praying for you !

Heart warming to see #PakistanstandswithIndia as the top trend in Pakistan.

Humanity should and did win.