पुलिस की नौकरी से रिटायर होकर बने फिल्मों के विलेन, एक्टर पीसी जॉर्ज के निधन से दुखी फैंस

मलयालम फिल्मों के पॉपुलर एक्टर पीसी जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं रहे. पीसी जॉर्ज मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थे. शुक्रवार को Thrissur में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया. वो 73 साल के थे और बीमार थे. उनका अंतिम संस्कार शनिवार को उनके घर पर होगा. उनके निधन से मलयालम इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

Film entertainment tracker श्रीधर पिल्लई ने ट्विटर पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा- मलयालम सिनेमा में एक और लोकप्रिय कैरेक्टर एक्टर पीसी जॉर्ज, एक पुलिसकर्मी से अभिनेता बने, जिन्होंने लगभग 70 फिल्में की हैं, का आज निधन हो गया.

विलेन के रोल के लिए फेमस थे पीसी जॉर्ज

पीसी जॉर्ज को मुख्य तौर पर विलेन्स के रोल्स के लिए जाना जाता है. जॉर्ज पुलिस के एसपी के पद से रिटायर हुए थे

जॉर्ज ने अपना एक्टिंग करियर थिएटर से शुरू किया था और फिर मलयालम फिल्म्स में एंट्री ली. अस्सी के दशक की शुरुआत में राज्य की राजधानी में पोस्टेड होने के बाद उनके फिल्मी करियर को ब्रेक मिला.



