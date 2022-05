KGF Chapter 2 Box Office Collection: यश की फिल्म ने दुनियाभर में कमाए 1200 करोड़, राजामौली की RRR को छोड़ा पीछे

रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) को रिलीज हुए पांच हफ्ते हो गए हैं. लेकिन अभी भी यह फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रही है. इस फिल्म ने अब दुनियाभर में 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है. इसी के साथ केजीएफ 2 ने एसएस राजामौली की फिल्म RRR को पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म ने की 1200 करोड़ की कमाई

ट्रेड एनालिस्ट मनोबल विजयबाला ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है. उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 के पहले हफ्ते से लेकर पांचवे हफ्ते तक की कमाई का ब्यौरा दिया है. इस समय केजीएफ 2 का वर्ल्डवाइड कलेशन 1200.76 करोड़ रुपये है. वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसके हिंदी वर्जन ने 427.05 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

14 अप्रैल 2022 को केजीएफ चैप्टर 2 दुनियाभर में रिलीज हुई थी. भारत में अपनी रिलीज के पहले दिन भारत में 134 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं दुनियाभर में पहले हफ्ते में 720.31 करोड़ रुपये कमाए थे. पिछले हफ्ते फिल्म के प्रोड्यूसर Vijay Kiragandur ने कंफर्म किया था कि केजीएफ चैप्टर 3 भी आएंगी. इसकी शूटिंग अक्टूबर 2022 में शुरू होगी और 2024 में केजीएफ 3 रिलीज होगी.

#KGF2 is unaffected by new releases week after week... Collects ₹ 6.35 cr in Weekend 5... While *most* films run out of fuel in Week 1 itself, #KGFChapter2 is simply unstoppable... [Week 5] Fri 1.23 cr, Sat 2.14 cr, Sun 2.98 cr. Total: ₹ 427.05 cr. #India biz. #Hindi version. pic.twitter.com/wQdvb8K93i