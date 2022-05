Jayeshbhai Jordaar Box Office: ओपनिंग वीकेंड में 'जोरदार' गिरी रणवीर सिंह की फिल्म, फ्लॉप रहा बिजनेस

रणवीर सिंह की फिल्म जयेशभाई जोरदार की कमाई शुरू होते ही खत्म हो गई है. पहले दिन से लेकर ओपनिंग वीकेंड तक फिल्म की कमाई को कोई बढ़ा उछाल नहीं मिला. पहले वीकेंड के नंबर की बात करें तो इन्हें जानकर आपको निराशा होने वाली है.

जयेशभाई जोरदार ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये के कलेक्शन से शुरुआत की थी. ओपनिंग डे की खराब कमाई के बाद भी उम्मीद की जा रही थी कि वीकेंड पर इस फिल्म को अच्छी कमाई कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ. जयेशभाई जोरदार ने ओपनिंग वीकेंड में महज 12 करोड़ रुपये कमाए हैं. यह आकंड़ा बेहद कम है.

इस फिल्म ने शुक्रवार को 3 करोड़ रुपये, शनिवार को 3.25 करोड़ रुपये और रविवार को 4.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इसी के साथ यह रणवीर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की दूसरे हफ्ते की कमाई जयेशभाई जोरदार के पहले हफ्ते के बराबर है.

