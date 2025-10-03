Film Wrap: 'कांतारा चैप्टर 1' ने की धुआंधार कमाई, 3 साल बाद ऐश्वर्या-नील हो रहे अलग?

शुक्रवार को मनोरंजन की दुनिया में काफी सारी चीजें हुईं. ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया. फैन्स के बीच ये फिल्म काफी पसंद की जा रही है. वहीं, टीवी की पॉपुलर जोड़ी ऐश्वर्या और नील अलग हो रहे हैं. हालांकि, दोनों की ओर से अबतक इसपर कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन खबर सुनकर फैन्स उदास हो रहे हैं.

