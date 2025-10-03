scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: 'कांतारा चैप्टर 1' ने की धुआंधार कमाई, 3 साल बाद ऐश्वर्या-नील हो रहे अलग?

शुक्रवार को मनोरंजन की दुनिया में काफी सारी चीजें हुईं. ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया. फैन्स के बीच ये फिल्म काफी पसंद की जा रही है. वहीं, टीवी की पॉपुलर जोड़ी ऐश्वर्या और नील अलग हो रहे हैं. हालांकि, दोनों की ओर से अबतक इसपर कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन खबर सुनकर फैन्स उदास हो रहे हैं.

Advertisement
X
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' कर रही शानदार कमाई (Photo: PTI)
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' कर रही शानदार कमाई (Photo: PTI)

फिल्म रैप में आज हम आपको शुक्रवार के दिन हुई चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं. साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आए हैं. फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इसके अलावा ऐश्वर्या शर्मा ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर बताया है कि वो लाइफ में मूवऑन कर रही हैं. 

दुर्गा पंडाल में अचानक से काजोल को किसने खींचा? बिहेवियर देख चौंकी एक्ट्रेस, Video
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. हर साल की तरह इस साल भी एक्ट्रेस ने दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया.

'कांतारा चैप्टर 1' ने किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल, बुकिंग में थी स्लो, रिलीज पर तोड़ा 'जवान' का रिकॉर्ड
'कांतारा चैप्टर 1' की एडवांस बुकिंग बुधवार को जैसी नजर आ रही थी, उससे लगने लगा था कि शायद ये उतना बड़ा धमाका ना करे जितनी उम्मीद है.

सम्बंधित ख़बरें

Kantara Chapter1
Kantara Chapter 1: बुकिंग में स्लो थी फिल्म लेकिन फिर... 
Rishab Shetty, kantara chapter 1
Video: 'कांतारा चैप्टर 1' देखते हुए दर्शकों ने की अजीब हरकतें 
Yash on kanatara Film
KGF स्टार यश बने 'कांतारा चैप्टर 1' के फैन, पोस्ट लिख कही ये बात 
Kantara chapter 1 to Mirai... Folklore-Mythology based films are new success trend
'कांतारा' से 'मिराय' तक... लोककथा और मिथक बने नया सुपरहिट फॉर्मूला 
kantara chapter 1 box office: rishab shetty film storms record books, beats shah rukh khan jawan
'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर कमाल, टिकटों की रिकॉर्डतोड़ सेल  

'मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है', पवन सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किसकी तरफ है पावर स्टार का इशारा?
'पावर स्टार' पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो बड़े लोगों के सम्मान की बात कर रहे हैं.

ऐश्वर्या-नील हो रहे अलग? शादी के 3 साल बाद उठाया कदम, एक्ट्रेस बोलीं- जिंदगी में...
टीवी की पॉपुलर जोड़ी ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. ये खबर काफी समय से फैन्स के बीच वायरल है.

Advertisement

परिणीति चोपड़ा को वक्त नहीं देते राघव चड्ढा? पति से एक्ट्रेस ने मांगा वादा, राघव बोले- नेता के वादे...
परिणीति चोपड़ा ने अपने पति राघव चड्ढा संग अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो उनसे कुछ सवाल पूछती नजर आईं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement