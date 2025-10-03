परिणीति चोपड़ा को वक्त नहीं देते राघव चड्ढा? पति से एक्ट्रेस ने मांगा वादा, राघव बोले- नेता के वादे...

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस वक्त अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हैं. वो जल्द मां बनने वाली हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान एक्ट्रेस फिल्मों से दूर हैं, लेकिन यूट्यूब पर काफी एक्टिव दिख रही हैं. कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर व्लॉग डालने के बाद, परिणीति अब एक और फन वीडियो लेकर आ गई हैं जिसमें उन्होंने अपने पति राघव चड्ढा को सवालों के कटघरे में रखा है.

क्या पत्नी परिणीति को वक्त नहीं देते पति राघव चड्ढा?

परिणीति ने यूट्यूब पर 'फेक टॉक शो' नाम से एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें उनके पहले गेस्ट के रूप में पति राघव आए. इस दौरान दोनों के बीच काफी मस्ती-मजाक हुआ. राघव और परिणीति ने इसी बीच अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी शेयर की. राघव, जो पेशे से एक पॉलीटीशन हैं, उन्होंने बताया कि शादी से पहले वो काम के सिवाए खुद को समय नहीं दे पाते थे.

लेकिन अब 'वर्क लाइफ बैलेंस' वाला सिस्टेम उन्होंने भी अपना लिया है. हालांकि परिणीति चाहती हैं कि राघव उन्हें और टाइम दें. जिसे सुनकर पॉलीटीशन ने कहा कि वो फिर काम छोड़ देते हैं. राघव ने आगे ये भी खुलासा किया कि वो संसद सेशन पोस्टपोन होने के बाद ही परिणीति को टाइम दे पाए हैं. ऐसे में वो सक्सेसफुली अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस कर पाए हैं.

परिणीति ने इसके बाद एक कहावत कही, जिसपर राघव का मजेदार कमेंट सामने आया. एक्ट्रेस ने जब कहा कि शादी से पहले लड़के क्या-क्या सपने दिखाते हैं और फिर बाद में वो बदल जाते हैं. तो इसपर राघव ने कहा कि नेता के वादे तो... दोनों इस बात पर खुलकर हंसते नजर आए.

पति राघव को स्कूबा डाइविंग सिखाएंगी परिणीति

परिणीति और राघव ने इसी बातचीत में अपने ड्रीम हॉलीडे पर भी बात की. राघव बताते हैं कि वो जापान जाना चाहते हैं. उनकी बात सुनकर परिणीति भी कहती हैं कि वो उन्हें स्कूबा डाइविंग सिखाना चाहती हैं. हालांकि राघव पहले एक्ट्रेस को मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं.

परिणीति दरअसल राघव से ऑन-कैमरा स्कूबा डाइविंग सीखना का वादा मांगती हैं जिसे वो मना नहीं कर पाते. लेकिन इसमें जब वो एक 'पॉलीटीशन प्रॉमिस' वाली बात कहते हैं, तब परिणीति का रिएक्शन साफ दिखता है कि वो अभी भी राघव की बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं.

बता दें कि राघव और परिणीति की शादी साल 2023 में हुई थी. दोनों ने शादी से पहले कुछ समय तक एक-दूसरे को गुपचुप डेट किया था. अब शादी के बाद कपल दिल्ली में एकसाथ रहता है और जल्द अपनी जिंदगी में एक नए मेहमान का स्वागत करने वाला है.

