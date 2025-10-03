'कांतारा चैप्टर 1' ने किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल, बुकिंग में थी स्लो, रिलीज पर तोड़ा 'जवान' का रिकॉर्ड

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले ही दिन से थिएटर्स में धमाका करना शुरू कर दिया है. शुरुआत से ही इसे, इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा था. लेकिन बुधवार शाम तक फिल्म की एडवांस बुकिंग जिस तरह चली, उससे शक होने लगा कि शायद इसकी ओपनिंग अनुमानों पर खरी ना उतरे.
मगर गुरुवार सुबह से ही आ रहे पॉजिटिव रिव्यूज और जनता के दमदार वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा तगड़ा माहौल बनाया कि पहले दिन फिल्म ने ना सिर्फ दमदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, बल्कि टिकट सेल के कई बड़े रिकॉर्ड भी बना डाले. आइए बताते हैं कि पहले दिन 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर क्या झंडे गाड़े और कौन से रिकॉर्ड तोड़े.
उम्मीद से बेहतर रही 'कांतारा चैप्टर 1' की ओपनिंग
बुधवार शाम तक नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में 'कांतारा चैप्टर 1' के हिंदी वर्जन की करीब 75 हजार टिकटें ही बिकी थीं. इस आधार पर अनुमान लगाया गया कि ये पहले दिन 12-15 करोड़ के बीच नेट कलेक्शन करने वाली है. ये कलेक्शन खराब तो नहीं होता, मगर फिल्म के पोटेंशियल के हिसाब से कमजोर लगता. मगर गुरुवार सुबह के शोज शुरू होते ही 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया.
सैकनिल्क के अनुसार. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने, हिंदी में पहले दिन करीब 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है. ये अनुमानों के मुकाबले काफी ज्यादा है. और इससे पता चलता है कि गांधी जयंती और दशहरे की छुट्टी की वजह से थिएटर्स में इस फिल्म के लिए वॉक-इन दर्शक ज्यादा पहुंचे.
तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में भी सॉलिड ओपनिंग
'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी में, ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन से भी ज्यादा कमाई की है, जिसका ओपनिंग कलेक्शन करीब 18 करोड़ है. तेलुगू वर्जन के लिए बुकिंग बुधवार को शुरू हुई इसलिए एडवांस के आंकड़ों में इसका असर नहीं दिखा था. लेकिन तेलुगू वर्जन में फिल्म ने 12.5 करोड़ के साथ धमाकेदार शुरुआत की है. 'कांतारा चैप्टर 1' ने मलयालम और तमिल में भी 5 करोड़ की रेंज में तगड़ी ओपनिंग की है. फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन करीब 60 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग
देश में 'कांतारा चैप्टर 1' के पहले दिन का नेट कलेक्शन करीब 60 करोड़ होना, बताता है कि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ही 75 करोड़ के आसपास है. 30 देशों में रिलीज हुई इस फिल्म ने ओवरसीज मार्किट में भी ठीकठाक शुरुआत की है. शुरुआती अनुमान कहते हैं कि विदेशों से भी इसने करीब 20 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया है. यानी फाइनल आंकड़े आने पर, पहले दिन 'कांतारा चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ की रेंज में नजर आ सकता है.
कुछ दिन पहले रिलीज हुई पवन कल्याण की फिल्म 'OG', 154 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के साथ 2025 में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली इंडियन फिल्म बनी थी. इसके बाद 153 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ सुपरस्टार रजनीकांत की 'कुली' आती है. तीसरे नंबर पर बॉलीवुड फिल्म 'वॉर 2' थी, जिसकी वर्ल्डवाइड ओपनिंग 84.60 करोड़ थी.
अब 'कांतारा चैप्टर 1' ने करीब 100 करोड़ की वर्ल्डवाइड ओपनिंग से 'वॉर 2' को छोड़ दिया है और साल की तीसरी बेस्ट ओपनिंग वाली इंडियन फिल्म बन गई है. यानी इस साल इंडियन सिनेमा में 2025 की टॉप 3 बेस्ट ओपनिंग अब साउथ की फिल्मों के नाम है.
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े टिकट सेल के रिकॉर्ड
एडवांस बुकिंग में स्लो होने और रिलीज के दिन तगड़े क्रेज का फायदा ये हुआ कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो पर टिकट बेचने के तगड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज के दिन सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के नाम है. रिलीज के दिन इस फिल्म के 1.75 मिलियन टिकट बिके थे. दूसरे नंबर पर, रिलीज के दिन 1.14 मिलियन टिकट सेल के साथ शाहरुख खान की जवान थी.
शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे, बुक माय शो का ट्रेंडिंग टिकर बता रहा था कि 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए पिछले 24 घंटे में 1.28 मिलियन टिकट बिके हैं. यानी ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने यहां सुपरस्टार शाहरुख की 'जवान' को भी पीछे छोड़ दिया.
इस प्लेटफॉर्म पर एक घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड, 1 लाख से ज्यादा टिकटों के साथ, 'पुष्पा 2' के नाम है. 96 हजार से ज्यादा टिकटों के साथ मलयालम फिल्म 'एम्पुरान' दूसरे नंबर पर. और 95 हजार से ज्यादा टिकटों के साथ प्रभास की 'कल्कि 2898 AD' तीसरे नंबर पर हैं.
अबतक चौथे नंबर पर, एक घंटे में 86 हजार टिकट बेचने वाली शाहरुख की 'जवान' थी. मगर अब 'कांतारा चैप्टर 1' ने यहां भी इसे पछाड़ दिया है. ऋषभ की फिल्म के लिए गुरुवार दिन में, बुक माय शो पर एक घंटे में 87 हजार 900 टिकट बिके.
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए रिलीज से पहले जैसी बुकिंग चल रही थी, उससे कतई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि ये फिल्म इस कदर रिकॉर्डतोड़ कमाई करने वाली है. मगर रिलीज के दिन टिकट सेल के रिकॉर्ड और तगड़ी ओपनिंग बताते हैं कि अगर कंटेंट दमदार हो, तो दर्शक फिल्म के साथ अपने-आप खड़े हो जाते हैं.