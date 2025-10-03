'मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है', पवन सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किसकी तरफ है पावर स्टार का इशारा?

भोजपुरी इंडस्ट्री के 'पावर स्टार' पवन सिंह इन दिनों बिहार में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं. वो जनता की सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच उन्हें लेकर कई सारी बातें भी हो रही हैं. कभी उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जनता कयास लगा रही है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में मुसीबतें आई हुई हैं. अब इन्हीं सब बातों के बीच पवन सिंह ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है.

पवन सिंह ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना फोटो शेयर करके इंसानियत और सम्मान को लेकर बात लिखी है. हालांकि इन बातों में वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है. 'पावर स्टार' ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है. अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है ये मेरे संस्कार हैं. जय माता दी.'

पवन सिंह की पोस्ट के बाद कई बातें सामने आ रही हैं. कुछ वक्त पहले वो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे. उन्होंने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. इनमें वो उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूकर उनसे मिलते नजर आए थे. पवन सिंह ने आरएलएम प्रमुख से आशीर्वाद लिया था.

क्यों इंसानियत और संस्कार की बात बोलने पर मजबूर हुए पवन सिंह?

पवन सिंह फिलहाल बिहार के चुनावी अखाड़े में खड़े हुए हैं. ये उनके प्रोफेशनल करियर में एक बड़ा कदम है. ऐसे में अब जब पावर स्टार राजनीतिक माहौल में उतर गए हैं, तो राजनीति होना तय है. इसके अलावा कई लोगों का ये भी मानना है कि पवन सिंह ने अपनी पर्सनल लाइफ की कॉन्ट्रोवर्सी पर भी रिएक्ट किया है.

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच भी विवाद चल रहा है. एक्टर की पत्नी का आरोप है कि वो अपने पति से मिल नहीं पा रही हैं. उन्हें पवन सिंह से बात नहीं करने दिया जा रहा है. ज्योति ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके अपना दुख बयां करते हुए एक्टर पर आरोप भी लगाए थे. हालांकि अपनी पत्नी की बातों पर पवन सिंह ने कभी कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया.

मगर अब पवन सिंह का ये पोस्ट कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है. ऐसे में ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि पावर स्टार ने ये क्रिप्टिक पोस्ट किस संदर्भ में किया है. इसका जवाब बेशक पवन सिंह ही जानते हैं.

