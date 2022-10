साउथ स्टार पवन कल्याण को कहा गया 'पैकेज स्टार', नाराज एक्टर बोले- चप्पल से मारूंगा तुम्हें

दो दिन पहले विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर वाईएसआरसीपी के एक मंत्री और नेताओं के काफिले पर जन सेना पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले के बीच YSRCP के नेताओं ने पवन कल्याण को 'पैकेज स्टार' बताया. YSRCP के लीडर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. अब पार्टी के इन शब्दों पर एक्टर ने रिएक्ट किया है. मंगलागिरी में इकट्ठे हुए लोगों को भाषण देते हुए जन सेना पार्टी चीफ पवन कल्याण ने कहा कि जो लोग मुझे पैकेज स्टार कहकर बुला रहे हैं, उन्हें मैं अपनी चप्पल से मारूंगा- लेफ्ट और राइट दोनों ओर. अगर अब आगे मुझे यह कहकर बुलाया तो यह अनजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ.

क्या हुआ था मामला?

शनिवार की रात विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में जन सेना पार्टी के सपोर्टर्स इकट्ठा हुए थे. दरअसल, सभी अपने पार्टी चीफ और तेलुगू सुपरस्टार पवन कल्याण का स्वागत करने के लिए गए थे. इसी बीच इन लोगों ने तिरुमाला तिरुपति देवेस्थानम के चेयरमैन और बाकी के YSRCP के लीडर्स और मंत्रियों पर इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया. साथ ही नारेबाजी भी की. गाड़ियों पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था.

Police arrested over 100 JSP (JanaSena Party) supporters & filed 307 cases against 15 members who asked for permission for Jana Vani program. On Saturday midnight,Police came to my hotel room & banged on my door: JanaSena Party chief Pawan Kalyan, in Visakhapatnam, Andhra Pradesh pic.twitter.com/LMzs5seRwZ