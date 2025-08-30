Film Wrap: ईशा देओल के Ex हसबैंड को हुआ प्यार, पवन सिंह विवाद के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ी इंडस्ट्री

एंटरटेनमेंट की दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ अनोखा घटता रहता है. फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुआ हो या किसी रीजनल इंडस्ट्री में. शनिवार के दिन एक्ट्रेस ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी से जुड़ी खबर सामने आई. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक फोटो पोस्ट की जिसमें वो उनका फैमिली में स्वागत करते नजर आए. वहीं हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह संग विवाद में आने के बाद इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया.

जल्द होगी अंकिता की गोदभराई? गणपति पूजा में दी गुड न्यूज, विक्की जैन ने किया रिएक्ट

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी अपडेट दी. उन्होंने कंफर्म किया कि वो जल्द पति विक्की जैन संग गुड न्यूज देंगी. हालांकि अभी इसमें काफी समय है.

हीरोइन के प्यार में करोड़पति यूट्यूबर? कैमरे पर हुआ रोमांटिक, डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी

यूट्यूबर एल्विश यादव और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा का एक रोमांटिक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि वो डेट कर रहे हैं. लेकिन एल्विश ने इन सभी खबरों को खारिज किया है.

'मेरा नाम यूज करके...', इस कंटेस्टेंट पर सलमान का 'वार', फटकार सुन उड़ी चेहरे की रंगत

सलमान खान बिग बॉस 19 के एपिसोड वीकेंड का वार के दौरान आरजे-कॉमेडियन प्रणित मोरे पर भड़के नजर आए. उन्होंने कॉमेडियन को उनपर जोक मारने के लिए लताड़ लगाई.

IVF में 4 बच्चे खोए! सरोगेसी से जुड़वां बेटों की बनी मां, एक्ट्रेस ने झेली दिक्कतें, कहा- पति ने...

एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अपने जुड़वां बच्चों पर बात करते हुए IVF से महसूस किए दर्द को बयां किया है. उन्होंने बताया कि IVF के जरिए वो 4 बेटियों को खो चुकी थीं जिसके बाद उन्होंने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया.

ब्रेकअप के बाद शादी को तैयार बसीर, बिग बॉस में ढूंढ़ रहे दुल्हनिया, मिलेगा प्यार?

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बसीर अली अब शादी करना चाहते हैं. ब्रेकअप के बाद वो अपने लिए घर में दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं. जिसमें उनका साथ साथी कंटेस्टेंट एक्ट्रेस नेहल चुडासमा दे रही हैं.

