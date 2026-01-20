scorecardresearch
 
हानिया आमिर बनने जा रही हैं दुल्हन, इस सिंगर से करेंगी शादी, वायरल तस्वीरों से मिला हिंट?

कुछ दिन पहले सिंगर आसिम अजहर ने अपने घर कव्वाली नाइट का आयोजन किया था. इस मौके पर उन्हें काफी हैंडसम और ट्रेडिशनल लुक में देखा गया. खास बात ये थी कि आसिम की कव्वाली नाइट जैसे ही वेन्यू पर हानिया आमिर को भी देखा गया. माना जा रहा है कि वो भी इवेंट का हिस्सा बनी थीं.

शादी कर रही हैं हानिया आमिर? (Photo: Instagram/@haniaaamirpk)

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर और सिंगर आसिम अजहर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वजह है उनकी शादी. ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हानिया और आसिम के फैंस कह रहे हैं. फैंस के दिमाग में ये आइडिया दोनों के फोटोज और वीडियो देखकर आया है. असल में कुछ दिन पहले सिंगर आसिम ने अपने घर कव्वाली नाइट का आयोजन किया था. इस मौके पर उन्हें काफी हैंडसम और ट्रेडिशनल लुक में देखा गया. आसिम संग उनकी अम्मी गुल ए राणा भी नजर आईं.

हानिया-आसिम की हो रही शादी?

खास बात ये थी कि आसिम की कव्वाली नाइट जैसे ही वेन्यू पर हानिया आमिर को भी देखा गया. आसिम और हानिया साथ तो नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक जैसे बैकग्राउंड वाली फोटोज में देखा गया. इसके अलावा दोनों ने एक जैसे लोगों के साथ ही तस्वीरें भी खिंचवाईं. हानिया यहां ब्लैक साड़ी पहने पहुंची थीं. उनके बालों में खूबसूरत लाल गुलाब लगे थे. तो आसिम को व्हाइट कुर्ते-पायजामे और ब्लैक शॉल डाले देखा गया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस कव्वाली नाइट की तस्वीरें और वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. इसके बाद कयास लगने लगे कि ये कोई आम सेलिब्रेशन नहीं बल्कि हानिया आमिर और आसिम अजहर की प्री-वेडिंग फेस्टिविटी का हिस्सा है. दोनों शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कव्वाली नाइट का आयोजन किया है. दोनों की कोई फोटो साथ में नहीं है. ऐसे में बहुत से यूजर्स ने खुद AI की मदद से दोनों की फोटोज को जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

आसिम का स्वेटर पहने दिखीं हानिया

इसके अलावा हानिया आमिर ने अपनी कुछ नई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें उन्हें ब्लू स्वेटर पहने देखा जा सकता है. ऐसा ही एक स्वेटर कुछ वक्त पहले आसिम ने भी पहना था. इस ब्लू स्वेटर वाली फोटोज पर एक यूजर ने कमेंट कर हानिया से इसे मांग लिया. यूजर को एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि ये उन्होंने खुद किसी से उधार लिया हुआ है. इस जवाब से हानिया और आसिम के रिश्ते में होने की खबर और पक्की हो गई.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हानिया आमिर और आसिम अजहर एक वक्त पर पाकिस्तान के पॉपुलर कपल हुआ करते थे. दोनों ने अपने रिश्ते को 2018-19 में पब्लिक किया था. हालांकि बाद में वो एक दूसरे को अपना दोस्त बताने लगे. दोनों का ब्रेकअप 2021 में हुआ था. माना जाता है कि उनका ब्रेकअप काफी दर्दभरा था. हानिया के बाद आसिम ने मिरब अली से सगाई कर ली थी. ये सगाई टूटने के बाद से हानिया संग सिंगर का नाम दोबारा जुड़ रहा है. देखना होगा कि ये अफवाहें सच साबित होती हैं या नहीं.

