Film Wrap: मौनी रॉय संग हुई थी गंदी हरकत, अरमान मलिक के बीवी-बच्चों को मारने की मिली धमकी

मंगलवार को फिल्म रैप में पढ़े एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या खास हुआ. मौनी रॉय ने अपने साथ हुई एक गंदी हरकत का खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो नई-नई थीं तब उन्हें एक शख्स ने जबरदस्ती किस किया था. वहीं दो पत्नियां के साथ रहने वाले फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक ने बताया कि उन्हें लंबे वक्त से जान से मारने की धमकी मिल रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप शेयर कर पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक फ्लाइट का एक भयानक किस्सा शेयर किया है.

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक फ्लाइट का एक भयानक किस्सा शेयर किया है. रिद्धिमा अपनी बेटी के साथ दिल्ली से मुंबई प्लेन में ट्रैवल कर रही थीं. उन्होंने बताया कि उनके विमान के लैंडिंग के दौरान एक डरावना पल आया, जब फ्लाइट जमीन को छूने के बाद फिर से उड़ान भर गई. रिद्धिमा के अलावा उस फ्लाइट में अनुपम खेर और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी थे.

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई स्टार्स कास्टिंग काउच का सामना कर चुके हैं.

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई स्टार्स कास्टिंग काउच का सामना कर चुके हैं. कई एक्टर्स खुलकर इस बारे में बात भी करते है.

करोड़पति यूट्यूबर अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है.

करोड़पति यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंंने पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.

बिग बॉस फिनाले में अब सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं. फिनाले से पहले कंटेस्टेंट के लिए फैमिली वीक रखा गया.

बिग बॉस फिनाले में अब सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं. फिनाले से पहले कंटेस्टेंट के लिए फैमिली वीक रखा गया. शो का नया प्रोमो सामने आया है. प्रोमो में गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला घर में एंट्री लेती हैं. आकांक्षा की एंट्री के बाद घर का मौहाल खुशनुमा हो जाता है. आइए जानते हैं कि आकांक्षा ने आते ही ऐसा क्या किया, जो हर जगह उनकी चर्चा हो रही है.

बिग बॉस 19' में फैमिली वीक चल रहा है.

बिग बॉस 19' में फैमिली वीक चल रहा है. बीते दिन अशनूर कौर के पिता ने शो में एंट्री की. पिता को देखकर अशनूर काफी इमोशनल होती दिखीं.

