TV पर पति गौरव खन्ना संग रोमांटिक हुईं आकांक्षा, महीनों बाद हुई मुलाकात, किया Liplock

बिग बॉस फिनाले में अब सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं. फिनाले से पहले कंटेस्टेंट के लिए फैमिली वीक रखा गया. शो का नया प्रोमो सामने आया है. प्रोमो में गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला घर में एंट्री लेती हैं. आकांक्षा की एंट्री के बाद घर का मौहाल खुशनुमा हो जाता है. आइए जानते हैं कि आकांक्षा ने आते ही ऐसा क्या किया, जो हर जगह उनकी चर्चा हो रही है.

आकांक्षा ने किया Kiss

गौरव खन्ना लगभग तीन महीने से बिग बॉस हाउस में बंद हैं. शो के दौरान उन्होंने कई बार अपनी पत्नी का जिक्र किया. उन्होंने पिता बनने की ख्वाहिश भी जताई, लेकिन ये भी कहा कि उनकी पत्नी मां बनने के लिए तैयार नहीं हैं. अब तक घरवाले गौरव के मुंह से उनकी पत्नी के बारे में सुनते आ रहे थे. लेकिन पहली बार उन्होंने दोनों को साथ देखा.

गौरव से मिलते ही आकांक्षा ने उनके गालों पर Kiss की. इसके बाद बिग बॉस एक्टर को फ्रीज कर देते हैं. इस पर आकांक्षा कहती हैं कि बिग बॉस रिलीज कर दो. वरना मैं गौरव को एडल्ट वाली पप्पी कर दूंगी. अमाल कहते हैं कि हां कर दो प्लीज. बिग बॉस इस बातचीत का मजा लेते हुए कहते हैं कि गौरव कुछ नहीं. इस पर सारे कंटेस्टेंट खुशी से झूम उठते हैं.

मालती चाहर, अमाल मलिक और अशनूर कौर कपल के लिए तालियां बजाते दिखे. आकांक्षा और गौरव के रोमांटिक पल ने सारे कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ला दी.

फैन्स ने किया रिएक्ट

बिग बॉस प्रोमो सामने आने के बाद फैन्स ने कहा कि आकांक्षा बीबी मैटेरियल हैं. एक ने लिखा कि मुझे क्यों जलन हो रही है. अन्य ने कहा कि परफेक्ट कपल. कई लोगों ने लिखा कि अब तक का सबसे अच्छा प्रोमो. एक फैन ने लिखा कि सुपरस्टार की वाइफ आ गई. कुछ ने लिखा कि पति-पत्नी के मोमेंट में अमाल को दिखाना जरूरी है क्या.

आकांक्षा और गौरव की छोटी सी बातचीत ने फैन्स का दिल जीत लिया है. प्रोमो सामने आते ही इंटरनेट पर गौरव-आकांक्षा का रोमांटिक वीडियो वारयल हो रहा है.

