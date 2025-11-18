'पहले तेरे बच्चों को गोली मारेंगे, फिर तुझे...', करोड़पति यूट्यूबर को मिली धमकी, मांगी मदद

करोड़पति यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंंने पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.

अरमान मलिक को मिली धमकी

मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि उन्हें और उनके बच्चों को पिछले एक महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया और पंजाब पुलिस से सख्त कार्रवाई की अपील की. वीडियो में अरमान ने एक ऑडियो क्लिप भी पेश की जो सबूत के तौर पर दी गई है.

अरमान ने कहा- अभी-अभी जो मुझे धमकी आई है, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले एक महीने से ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी धमकी दी जा रही है. उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई और साथ ही उस व्यक्ति की ऑडियो क्लिप भी लगाई जिसने धमकी दी थी. वो व्यक्ति क्लिप में कहता है, अपने बच्चे को बचा के रखिए, तुझे गोली बाद में लगेगी, तेरे बच्चों को पहले लगेगी.

यूट्यूबर ने कहा कि बदमाश पहले 5 करोड़ रुपये मांग रहे थे. इसका बाद उन्होंने 30 लाख रुपये मांगे. अब 1 करोड़ रुपये की डिमांड कर रहे हैं.

अरमान का ये सोशल मीडिया पोस्ट देखकर उनके फैन्स काफी परेशान हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. दूसरे ने लिखा, हमेशा आपके साथ हैं, कुछ दिनों तक बाहर मत जाइए और सुरक्षित रहिए.

अरमान मलिक ने दो शादियां की हुई हैं. उनकी पहली पत्नी का नाम पायल और दूसरी का कृतिका मलिक है. अरमान के चार बच्चे हैं. पायल और अरमान के जुड़वां बच्चे अयान और तुबा हैं और एक बेटा चिरायु है. अरमान और कृतिका का एक बेटा जैद है.

पायल तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं. वो जल्दी ही अपने चौथे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. अरमान अपनी दोनों पत्नियों के साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नजर आए थे.

