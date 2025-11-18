scorecardresearch
 

'धड़कने रुक गईं', फ्लाइट में रणबीर की बहन संग हादसा, डरी बेटी समारा, बोली- भूल नहीं पाऊंगी

रिद्धिमा कपूर साहनी, अनुपम खेर, और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट में एक डरावने पल का सामना किया. रिद्धिमा और अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर फ्लाइट का किस्सा शेयर किया है.

बाल-बाल बचीं रिद्धिमा कपूर साहनी (PHOTO: Instagram @riddhimakapoorsahniofficial)
रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक फ्लाइट का एक भयानक किस्सा शेयर किया है. रिद्धिमा अपनी बेटी के साथ दिल्ली से मुंबई प्लेन में ट्रैवल कर रही थीं. उन्होंने बताया कि उनके विमान के लैंडिंग के दौरान एक डरावना पल आया, जब फ्लाइट जमीन को छूने के बाद फिर से उड़ान भर गई. रिद्धिमा के अलावा उस फ्लाइट में अनुपम खेर और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी थे. 

अनुपम खेर ने भी वीडियो शेयर कर विमान का दर्दनाक किस्सा शेयर किया है. उन्होंने क्रिकेटर से माफी भी मांगी है. 

रिद्धिमा कपूर ने भी शेयर किया अनुभव 
अनुपम खेर और अजिंक्य रहाणे के साथ रिद्धिमा कपूर साहनी और उनकी बेटी समारा साहनी भी उसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थीं. रिद्धिमा इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस हादसे का जिक्र किया है. रिद्धिमा ने लिखा कि आज, मेरी बेटी और मैंने एक ऐसा पल देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. हमारा विमान जमीन पर उतरा और फिर अचानक वापस आसमान में उठ गया. 

रिद्धिमा साहनी की इंस्टाग्राम स्टोरी

रिद्धिमा ने लिखा कि उन कुछ सेकंड के लिए हम दोनों की धड़कनें रुक गई थीं. जब वो (समारा) डरी हुई आंखों से मुझे देख रही थी, तो मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था. मैं बस उसके लिए मजबूत बनी रही और चुपचाप अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी. 

फ्लाइट में सफर कर रहे सारे सेलेब्स सुरक्षित हैं, लेकिन इस छोटे से हादसे ने चंद सेकेंड के लिए सबकी सांसें थाम दी थी. 

अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो
अजिंक्य रहाणे संग वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, “प्रिय @ajinkyarahane88! दिल्ली से मुंबई तक आपके साथ सफर करना बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा से आपको एक शानदार खिलाड़ी के रूप में सराहता आया हूं, लेकिन आपकी विनम्रता और सादगी भी बहुत पसंद आई. माफ कीजिए. मेरी भाषा और बोलचाल बिलकुल ठीक थी, जब तक हमारा विमान जमीन पर उतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से उड़ान भरी, कुछ शुद्ध हिंदी शब्द अपने आप मुंह से निकल गए. 

आगे वो लिखते हैं कि वो डरावना पल मुझे एक सभ्य इंसान नहीं रहने दे पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम दोनों इस सफर को एक से ज्यादा वजहों से याद रखेंगे. प्यार और दुआएं हमेशा. जय हिंद. 

