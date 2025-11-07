Film Wrap: 42 की उम्र में मां बनीं कटरीना कैफ, 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर रिलीज

शुक्रवार के दिन बॉलीवुड में खुशखबरी आई. कटरीना कैफ ने 42 वर्ष की उम्र में बेटे को जन्म दिया है. विक्की कौशल और कटरीना कैफ अब माता-पिता बन गए हैं. इस खबर से दोनों परिवार में खुशी का माहौल है. साथ ही 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें श्रीकांत तिवारी के नए तेवर देखने को मिल रहे हैं. फिल्म रैप में पढ़ें आज के दिन की बड़ी खबरें.

बधाई हो! मां बन गईं कटरीना कैफ, 42 की उम्र में बेटे को दिया जन्म

बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बड़ी खुशखबरी आई है. विक्की कौशल और कटरीना कैफ पेरेंट्स बन गए हैं. घर में नन्हा राजकुमार आया है. विक्की के पेरेंट्स भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. भाई सनी कौशल भी बहुत एक्साइटेड है.

'तारक मेहता' के सोढ़ी को ऑफर हुआ था 'बिग बॉस'? एक्टर ने किया खुलासा, बताया- इंटरव्यू देने गया...

'सोढ़ी' एक्टर गुरुचरण सिंह ने खुलासा किया है कि जब वो टीवी से दूर थे, तब उन्हें सलमान खान के शो 'बिग बॉस' का ऑफर आया था. मेकर्स ने उन्हें पिछले सीजन के लिए अप्रोच किया था.

मां के अंतिम संस्कार को निकले जायद खान, अलविदा कहने आए ऋतिक, Video

बॉलीवुड के गुजरे जमाने के जाने माने एक्टर रहे संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन हो गया है. उन्हें आखिरी अलविदा कहने बॉलीवुड के सितारे पहुंचे. जरीन, एक्टर जायद खान और सुजैन खान की मां थीं. ऋतिक रोशन की एक्स सास थीं. उन्हें आखिरी अलविदा कहने के लिए ऋतिक रोशन भी संजय खान के घर पहुंचे हैं.

Trailer: 'द फैमिली मैन 3' में ड्रग माफ‍िया जयदीप की एंट्री, मुश्किलों में फंसे श्रीकांत तिवारी

इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. ''द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. नए सीजन में श्रीकांत तिवारी के नए तेवर देखने को मिल रहे हैं. सीरीज के ट्रेलर ने फैन्स के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. जानते हैं कि कैसा है 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर.

'बॉयफ्रेंड' राज संग रोमांटिक हुईं समांथा, लगाया गले, यूजर्स बोले- रिश्ता पक्का समझें?

हाल ही में समांथा प्रभु ने अपना परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' लॉन्च किया. इस इवेंट से एक्ट्रेस ने ढेरों फोटोज शेयर की हैं. इनमें से कई में डायरेक्टर राज निदीमोरु को देखा जा सकता है. एक फोटो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, इसमें समांथा, राज से लिपटी हुई हैं.

