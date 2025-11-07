scorecardresearch
 

'बॉयफ्रेंड' राज संग रोमांटिक हुईं समांथा, लगाया गले, यूजर्स बोले- रिश्ता पक्का समझें?

हाल ही में समांथा प्रभु ने अपना परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' लॉन्च किया. इस इवेंट से एक्ट्रेस ने ढेरों फोटोज शेयर की हैं. इनमें से कई में डायरेक्टर राज निदीमोरु को देखा जा सकता है. एक फोटो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, इसमें समांथा, राज से लिपटी हुई हैं.

राज से लिपटी दिखीं समांथा (Photo: Instagram/@samantharuthprabhuoffl)
एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु लंबे समय से फिल्ममेकर राज निदिमोरु संग अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. दोनों को कई बार साथ में देखे जाने के बाद उनके रिश्ते में होने की अफवाहों की शुरुआत हुई थी. इस बीच एक्ट्रेस भी राज संग अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करने लगी हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि या इससे इनकार नहीं किया है. अपनी ताजा इंस्टाग्राम पोस्ट में, समांथा ने डायरेक्टर को गले लगाते हुए फोटो शेयर की है. इससे माना जा रहा है कि उन्होंने राज संग अपने रिश्ते को इंस्टा ऑफिशियल कर दिया है.

समांथा ने लगाया राज को गले

हाल ही में समांथा प्रभु ने अपना परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' लॉन्च किया. इस इवेंट से एक्ट्रेस ने ढेरों फोटोज शेयर की हैं. इनमें से कई में राज निदीमोरु को देखा जा सकता है. कुछ फोटोज में वो समांथा के बगल में खड़े होकर साथ में पोज दे रहे हैं. वहीं एक फोटो में समांथा की बाहें राज के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जबकि उन्होंने एक्ट्रेस की कमर पकड़ी हुई है. एक दूसरी तस्वीर में, वे इवेंट के अन्य मेहमानों के साथ हैं और राज उनके पीछे खड़े है.

दोनों की फोटो देख फैंस भी उत्साहित हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्या इसे आपका रिश्ता ऑफिशियल करना समझें?' दूसरे ने लिखा, 'रिश्ता पक्का हो गया?' तीसरे ने कमेंट किया, 'मैंने कहा था 8वीं फोटो पोस्ट मत करना, आपने सुना नहीं.' एक और ने लिखा, 'मेरी आंखों ने बस 8वीं तस्वीर पर ही जूम किया.' एक अन्य ने लिखा, 'तो अब आपका सीक्रेट, सीक्रेट नहीं रहा? आपके लिए खुशी हुई सैम.'

अपनी पोस्ट के कैप्शन में समांथा प्रभु ने लिखा, 'दोस्तों और परिवार से घिरी हुई. पिछले डेढ़ साल में मैंने अपने करियर में कुछ सबसे बोल्ड कदम उठाए हैं. रिस्क लेना, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, और चलते-चलते सीखना. आज, मैं छोटी-छोटी जीतों का जश्न मना रही हूं. मैं बहुत आभारी हूं कि मैं उन सबसे समझदार, सबसे मेहनती और सबसे सच्चे लोगों के साथ काम कर रही हूं जिनसे मैं कभी मिली हूं. बहुत सारे विश्वास के साथ, मुझे पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है.'

साथ कर चुके हैं काम

समांथा प्रभु और राज निदीमोरु ने प्राइम वीडियो की सीरीज 'द फैमिली मैन 2' और 'सिटाडेल: हनी बनी' में साथ काम किया था. उनकी डेटिंग की अफवाहें तब तेज हुईं जब एक्ट्रेस ने राज के साथ फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. इससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलें बढ़ गई थीं. हालांकि समांथा ने अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है. दोनों को अक्सर साथ में छुट्टियां मनाते देखा जाता है, जो इन अटकलों को और हवा देता है.

फिलहाल समांथा, डायरेक्टर राज और डीके की जोड़ी के साथ 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' पर काम कर रही हैं. इस शो में आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी हैं. फिलहाल प्रोडक्शन में चल रही इस सीरीज का प्रीमियर 2026 में होने की उम्मीद है. इसके अलावा राज निदीमोरु, डीके संग मिलकर अपनी हिट सीरीज 'द फैमिली मैन' का सीजन 3 भी ला रहे हैं. ये 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

