'द फैमिली मैन सीजन 3' का ट्रेलर आखिरकार 7 नवंबर 2025 को रिलीज हो गया है, जिसका फैन्स को लंबे समय से इंतजार था. अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज के नए सीजन में एक बार फिर मनोज बाजपेयी, श्रीकांत तिवारी के किरदार में दिखाई देंगे. 'द फैमिली मैन सीजन 3' की कहानी पहले से ज्यादा रोमांचक, एक्शन और ट्विस्ट्स से भरी हुई है.

रिलीज हुआ 'फैमिली मैन 3' का ट्रेलर

ट्रेलर में दिखाया गया है कि श्रीकांत तिवारी इस बार बहुत बड़ी मुश्किलों में घिरे हैं. उन्हें ना सिर्फ बाहरी दुश्मनों से, बल्कि अपने ही सिस्टम और परिवार से भी लड़ना पड़ रहा है. इस सीजन में जयदीप अहलावत और निमरत कौर दो नए खतरनाक विरोधियों के रूप में नजर आएंगे.

जयदीप अहलावत सीरीज में रुक्मा नामक विलेन की भूमिका में हैं. वहीं निमरत कौर मीरा के किरदार में धमाकेदार एंट्री करेंगी. एक बार फिर प्रियामणी, शारिब हाशमी, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग अपनी पुरानी भूमिकाओं में नजर आएंगे.

क्या बोले मेकर्स?

सीरीज के मेकर्स के मुताबिक, तीसरे सीजन में कहानी का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है. इस बार श्रीकांत तिवारी को देश की सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार और खुद की जान के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी. मेकर्स ने बताया कि तीन साल की मेहनत के बाद फाइनली ये सीजन दर्शकों के सामने आ रहा है. सीरीज के डायरेक्टर राज और डीके ने कहा, दर्शकों का प्यार और इंतजार हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, इसलिए इस बार कहानी को और ज्यादा दमदार और रोमांचक बनाया गया है.

ट्रेलर:

कब स्ट्रीम होगी सीरीज?

वेब सीरीज के सभी एपिसोड्स 21 नवंबर 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगे. 'द फैमिली मैन' के फैंस लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेलर रिलीज का जश्न मना रहे हैं. ट्रेलर के एडवेंचर, डायलॉग्स और नए किरदारों को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. फैन्स मनोज तिवारी स्टारर सीरीज के तीसरे सीजन को किलर और धांसू बता रहे हैं.

कुल मिलाकर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ट्रेलर ने सीरीज के लिए दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. अब सभी को शो के प्रीमियर का बेसब्री से इंतजार है.

